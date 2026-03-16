ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά – Ποιοι θα τον δουν 50% μειωμένο

Χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους

ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά – Ποιοι θα τον δουν 50% μειωμένο
  • Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026 στην ψηφιακή πύλη myAADE για πάνω από 7 εκατομμύρια φορολογούμενους.
  • Χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους συνολικού ποσού 26.096.715 ευρώ.
  • Δόθηκε αυτόματη μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 ή 1.700 κατοίκους, σε 583.724 δικαιώματα.
  • Η μείωση αφορά ακίνητα με φορολογητέα αξία έως 400.000 ευρώ και προϋποθέτει δήλωση κύριας κατοικίας στο Ε1 του 2024 και φορολογική κατοικία στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2026.
  • Φορολογούμενοι που δεν είδαν τη μείωση στο εκκαθαριστικό μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έως 31/7/2026 για να λάβουν εκ νέου εκκαθάριση με τη μείωση.
Διαθέσιμα στην ψηφιακή πύλη myAADE είναι τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου σε 6.171.359 φορολογουμένους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.297.019.848,39 ευρώ.

Ταυτόχρονα, χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ποσού 26.096.715,41 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο εκκαθαριστικό τους μέσω της:

  • Ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ.
  • Εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, στην ενότητα myWallet, με απευθείας λήψη του εκκαθαριστικού για το 2026 μέσα από την εφαρμογή.

Προθεσμίες και Τρόποι Πληρωμής

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η/3/2026.

Η πληρωμή πραγματοποιείται:

1. με IRIS ή κάρτα μέσω:

  • της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, με χρήση κωδικών TAXISnet,
  • του myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών.

2. με Web banking, με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Αυτόματα χορηγήθηκε μείωση στον ΕΝΦΙΑ, ύψους 50%, για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας (Ν. 5219/2025) και την απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1063/2026.

Η μείωση αφορά 583.724 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως:

  • 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής).
  • 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Έβρου και τους παραμεθόριους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.

Στο παραπάνω πλήθος περιλαμβάνονται και 39,5 χιλ. δικαιώματα που ταυτοποιήθηκαν, παρότι δεν είχε συμπληρωθεί παροχή στο έντυπο Ε9.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Για τη χορήγηση της μείωσης, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2024.

2. Οι ιδιοκτήτες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026.

3. Η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας (100% πλήρους κυριότητας) να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Διαδικασία χορήγησης

Η μείωση χορηγήθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου επιβεβαιώθηκε η αντιστοίχιση του δικαιώματος επί της κατοικίας που έχει αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Εάν η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω παράλειψης ή σφάλματος στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2026 χωρίς πρόστιμο έως τις 31/7/2026. Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση, εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Απαλλαγές ή μειώσεις που δεν χορηγήθηκαν κεντρικά

Σε περίπτωση απαλλαγής ή μείωσης που δεν χορηγήθηκε με την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής Τα Αιτήματά μου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται το έντυπο Δ500 και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 - 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας > Δήλωση Ε9 κ ΕΝΦΙΑ Φυσικών Προσώπων.
