Χρήστος Πολίτης: Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής «Λάμψης» αποχαιρετούν τον Γιάγκο Δράκο

Το 2026 ξεκίνησε με σημαντικές απώλειες, μία εξ αυτών του Χρήστου Πολίτη. Ο ηθοποιός πέθανε, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε απομονωθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι συμπρωταγωνιστές του στη θρυλική σειρά «Λάμψη» έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν με λόγια σεβασμού και εκτίμησης.

Συγκινητικό ήταν το αντίο της Κάτιας Δανδουλάκη. Με μία ανάρτηση, η ηθοποιός δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972. «ΑΝΤΙΟ… Γιάγκος Δράκος», έγραψε.

Η Έφη Πίκουλα μίλησε τηλεφωνικά για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, του τηλεοπτικού Γιάγκου Δράκου. «Στεναχωρήθηκα πολύ. Ήταν ένας υπέροχος συνεργάτης, ένας τζέντλεμαν, ένας κύριος. Ένας άνθρωπος με γνώσεις, με μόρφωση, με κουλτούρα. Ένας άνθρωπος που σε βοηθούσε υποκριτικά, που αυτό σπανίζει. Ήταν μια αγκαλιά για όλους. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Και ταλαντούχος πολύ», δήλωσε συνεχίζοντας: «Θυμάμαι που το έλεγε ότι “θέλω να αποσυρθώ, δεν μ’ ενδιαφέρει πια”. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια, κάθε μέρα, το καθημερινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά από μια τέτοια επιτυχημένη καριέρα ήθελε να απομονωθεί. Και το έλεγε συχνά. “Με το που θα τελειώσει η Λάμψη, εγώ θα αποσυρθώ”».

Για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη μίλησε και η Λουκία Παπαδάκη: «Είχα έναν πολύ σπουδαίο φίλο, έναν εξαιρετικά δικό μου άνθρωπο, πολύ στενά συνδεδεμένο. Μου έκανε μεγάλη τιμή απ’ την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, γιατί κι εγώ ήμουν ένα πάρα πολύ φρέσκο παιδί, δεν είχα ούτε εμπειρία, ούτε ιδέα και μ’ αγκάλιασε με αγάπη και αυτό έγινε μια πολύ σπουδαία και δυνατή φιλία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Είναι μαζί μου πάντα ο Χρήστος. Ήτανε ένας άγγελος. Πάρα πολύ επιλεκτικός, πάρα πολύ εκλεκτικός, με εξαιρετική νοοτροπία και εξαιρετική ανατροφή. Ήταν ένας κύριος, ένας αριστοκράτης».

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είπε με τη σειρά της: «Ο Χρήστος ήταν ένας υπέροχος τζέντλεμαν. Πέρα απ’ το ότι ήταν πολύ ταλαντούχος ηθοποιός, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν Κύριος με Κ κεφαλαίο. Ήθελε να δίνει πάντα χώρο και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Έδινε πάρα πολύ καλές συμβουλές. Απ’ τη συναναστροφή μαζί του μπορούσες να πάρεις πολύ ωραία πράγματα. Αυτό που έχω κρατήσει απ’ τον Χρήστο είναι σαφώς η ευγένειά του. Πραγματικά ήταν άνθρωπος με παιδεία. Ήταν ηθοποιός που πραγματικά τιμούσε το επάγγελμά μας. Κάναμε παρέα και εκτός των γυρισμάτων. Αυτό που θυμάμαι είναι και η ευκαιρία που μου έδωσε στο θέατρο να αναμετρηθώ με έναν υπέροχο ρόλο, όταν αυτός με την Αντιγόνη Βαλάκου ανέβασαν το έργο Το λιοντάρι του χειμώνα».

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε η Καλομοίρα. Η τραγουδίστρια συνεργάστηκε μαζί του στη θρυλική σειρά του ΑΝΤ1, «Λάμψη», όταν υποδύθηκε την κόρη του μετά τη νίκη της στο «Fame Story». «Άκουσα τα νέα χθες και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον κύριο Πολίτη στη σειρά Λάμψη, όπου έπαιξα την κόρη του, Τζένιφερ. Ήταν ένας πολύ ευγενικός και υποστηρικτικός άνθρωπος. Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν. Και όλοι μας τον σεβόμασταν πάρα πολύ. Θα τον θυμάμαι πάντα, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα υπέροχο άνθρωπο. Θα μας λείψει πολύ. Εύχομαι δύναμη στην οικογένειά του», είπε χαρακτηριστικά η Καλομοίρα για τον Χρήστο Πολίτη.

