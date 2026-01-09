Τουρκία: Σκληρή επίθεση Ερντογάν στον Νετανιάχου: Τύρρανος με νοοτροπία Φαραώ - Θα έρθει η ώρα του

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

«Αυτός ο τύραννος που λέγεται Νετανιάχου, αυτή η νοοτροπία Φαραώ, δεν δίνει καμία σημασία στις εκκλήσεις. Και γι’ αυτόν θα έρθει η ώρα του» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην 12η Τελετή Απονομής των Βραβείων Νετζίπ Φαζίλ, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ (AKM).

Σε αναφορά του για τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε συγκεκριμένα:

«Ζητώ για άλλη μια φορά από τον Θεό έλεος για περισσότερους από 71.000 Παλαιστίνιους αδελφούς μας που μαρτύρησαν. Είθε οι τόποι τους να είναι ο παράδεισος. Από εδώ εκφράζω τα αισθήματα αλληλεγγύης μου προς ολόκληρο τον παλαιστινιακό λαό, που προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή μέσα στο κρύο του χειμώνα, με εξαιρετικά περιορισμένα μέσα, διατηρώντας, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, το πνεύμα της αντίστασης και της αναγέννησης.

Μέσα σε εκείνες τις σκηνές, στον χειμώνα, στη βροχή και στη λάσπη, παρακολουθούμε όλοι μαζί από τις οθόνες την κατάσταση παιδιών, μητέρων και ηλικιωμένων, από επτά έως εβδομήντα ετών, έτσι δεν είναι; Λέμε να στείλουμε κοντέινερ, ενεργοποιούμε τα Ηνωμένα Έθνη, ενεργοποιούμε τη Δύση. Όμως αυτός ο τύραννος που λέγεται Νετανιάχου, αυτή η νοοτροπία Φαραώ, δεν δίνει καμία σημασία σε αυτές τις εκκλήσεις και δεν αποδέχεται καμία από αυτές. Πάνω από όλους τους υπολογισμούς υπάρχει ένας ανώτερος υπολογισμός. Και γι’ αυτόν θα έρθει η ώρα και η στιγμή του».

