Τουρκία: Νέα σκληρή επίθεση Ερντογάν στον Νετανιάχου: «Ο ηγέτης του Ισραήλ είναι δολοφόνος»

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην τελετή απονομής των «Βραβείων İlim Yayma» στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν, αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα, έκανε λόγο για «εσκεμμένη και συστηματική πολιτική μαζικών δολοφονιών» στη Γάζα.

Αναφερόμενος στην καταστροφή εκπαιδευτικών κτιρίων στη Γάζα, καταλόγισε συνειδητή, σκόπιμη και σχεδιασμένη πολιτική μαζικών δολοφονιών.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα «παρακολούθησε αμέτοχη τη γενοκτονία στη Γάζα» και επανέλαβε ότι η Άγκυρα «δεν σιώπησε και δεν θα σιωπήσει».

Επίσης, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός με αβάσιμες προφάσεις».

Στις πιο αιχμηρές δηλώσεις της ομιλίας του, ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον ηγέτη του Ισραήλ «άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρωπιά» και «δολοφόνο».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, υπονοώντας ξένες παρεμβάσεις και «σχέδια δεκαετιών» που, όπως είπε, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανατρέψει. «Ξέρουμε πολύ καλά ποιες δυνάμεις τρέφονται από το αίμα, τον πόνο και τις συγκρούσεις», σημείωσε, διαμηνύοντας ότι «αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρουν».