Τραμπ για Ερντογάν με Νετανιάχου στο πλευρό του: «Είναι φίλος μου – Δεν θα υπάρξει πρόβλημα»

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία

Μαριάννα Γεωργαντή

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγο, στις 29 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Alex Brandon
Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος είχαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν δημοσιογράφοι έθεσαν ευθέως το ζήτημα της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.

Η ερώτηση αφορούσε τις σκληρές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, ο οποίος στο παρελθόν έχει αποκαλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «Χίτλερ» και έχει συγκρίνει το Ισραήλ με τη ναζιστική Γερμανία.

«Υπάρχει αυτή η ένταση, δεδομένου του γεγονότος ότι ο Ερντογάν, ο πρόεδρος Ερντογάν, αποκαλεί τον κ. Νετανιάχου Χίτλερ και συγκρίνει το Ισραήλ με τους Ναζί;», ρώτησε δημοσιογράφος.

«Λοιπόν, γνωρίζω τον πρόεδρο Ερντογάν πολύ καλά και, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι πολύ καλός φίλος μου. Και το πιστεύω αυτό, και τον σέβομαι, και ο Μπίμπι τον σέβεται, και δεν πρόκειται να έχουν πρόβλημα. Δεν πρόκειται να έχουν πρόβλημα. Τον ξέρω πολύ καλά. Και με έχετε δει να κάνω πράγματα με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Τουρκία που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να έχει κάνει. Δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα. Έχει κάνει φανταστική δουλειά. Είμαι μαζί του μέχρι τέλους. Είμαι με τον Μπίμπι μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε επόμενη ερώτηση για το ενδεχόμενο τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γάζα, ο Τραμπ εμφανίστηκε και πάλι θετικός απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο:

«Λοιπόν, έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο Ερντογάν και θα το συζητήσουμε. Και αν είναι κάτι καλό, νομίζω ότι είναι καλό. Και πολλά θα έχουν να κάνουν με τον Μπίμπι, θα μιλήσουμε γι’ αυτό. Αλλά η Τουρκία υπήρξε εξαιρετική και εκείνος ήταν, ξέρετε, εξαιρετικός, από τη δική μου πλευρά. Δεν ξέρω για εσάς. Για μένα, υπήρξε πολύ καλός», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

F-35 και Τουρκία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η απάντηση του Τραμπ για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, θέμα που παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο λόγω των αμερικανοτουρκικών σχέσεων:

Δημοσιογράφος: Θα εγκρίνετε την πώληση των F-35 στην Τουρκία;

Τραμπ: Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά.

«Ο Ερντογάν ξεφορτώθηκε πολύ κακούς ανθρώπους στη Συρία»

Ο Τραμπ πήγε ακόμη πιο μακριά, αποδίδοντας στον Ερντογάν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στη Συρία, σε μια αποστροφή που προκάλεσε έντονα σχόλια:

«Και μην ξεχνάτε, ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν που βοήθησε πάρα πολύ να απαλλαγούμε από έναν πολύ κακό ηγέτη στη Συρία. Αυτός ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν. Και ποτέ δεν ζήτησε τα εύσημα γι’ αυτό, αλλά στην πραγματικότητα του αναλογούν πολλά εύσημα», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «ο Μπίμπι συμφωνεί με αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή, το γνωρίζω. Και ο πρόεδρος Ερντογάν θα πρέπει να λάβει πολλά θετικά εύσημα για όσα έκανε. Ξεφορτώθηκε κάποιους πολύ κακούς ανθρώπους. Και, ξέρετε, προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό εδώ και χίλια χρόνια με διαφορετικά ονόματα, αλλά για χίλια χρόνια στη Συρία, ο πρόεδρος Ερντογάν το έκανε. Και του δίνουμε πολλά εύσημα. Εγώ του δίνω πολλά εύσημα. Αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά μεταξύ Συρίας και Ισραήλ».

Το φόντο της έντασης Ερντογάν – Νετανιάχου

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο όπου η ρητορική μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα. Ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα επιτεθεί προσωπικά στον Νετανιάχου, κάνοντας αναφορές στον Χίτλερ και στο ναζιστικό παρελθόν, ενώ από την ισραηλινή πλευρά δεν έχουν λείψει οι απαντήσεις, με αξιωματούχους να κατηγορούν τον Τούρκο πρόεδρο για υποκρισία και αυταρχισμό.

Παρά το βαρύ αυτό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να λειτουργήσει ως γέφυρα, παρουσιάζοντας τον Ερντογάν ως «φίλο», με τον ίδιο και τον Νετανιάχου –όπως είπε– να βρίσκονται «στον ίδιο δρόμο».

