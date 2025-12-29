Τραμπ: Η Χαμάς «θα το πληρώσει ακριβά» αν δεν αφοπλιστεί - Οι δηλώσεις με Νετανιάχου - Βίντεο

Συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο, έδωσαν ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στις 23:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος, 16:00 τοπική ώρα) της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα απονείμουν το βραβείο Ισραήλ στον Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό ανακοινώθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια του γεύματος, «για την τεράστια συμβολή του στο Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό».

«Δεν ανησυχώ για αυτά που κάνει το Ισραήλ. Έχουν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνουν για το σχέδιο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση για τις παραβιάσεις της συμφωνίας 20 σχεδίων για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν θέλει να «σπαταλήσει καύσιμα» στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ελπίζει το Ιράν να μην προσπαθεί να ενισχύσει εκ νέου το πυραυλικό του πρόγραμμα, όπως υποδηλώνουν οι αναφορές αυτής της εβδομάδας.

«Αν το κάνουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εξαλείψουμε πολύ γρήγορα αυτόν τον επανεξοπλισμό.

Ελπίζω ότι το Ιράν δεν προσπαθεί να επανεξοπλιστεί, όπως έχω διαβάσει, ότι ενισχύει τα όπλα του και άλλα πράγματα, και αν το κάνει, δεν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις που καταστρέψαμε, αλλά πιθανώς χρησιμοποιεί διαφορετικές εγκαταστάσεις».

Ο Τραμπ υποστήριζε ότι γνωρίζει «τι κάνουν» και ότι δεν θέλει να «σπαταλήσει πολύ καύσιμο» που θα χρειαζόταν για να στείλει αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, αφού το έχει ήδη κάνει τον Ιούνιο.

Αφοπλισμός της Χαμάς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησαν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τη Χαμάς και τον αφοπλισμό της, κομβικό μέρος του επόμενου μέρους του σχεδιού για τον τερματισμό της σύρραξης στη Γάζα.

Στη Χαμάς «θα δοθεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να αφοπλιστεί», δήλωσε, «και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

«Αλλά αν δεν αφοπλιστούν – όπως συμφώνησαν να κάνουν, το συμφώνησαν – τότε θα πληρώσουν ακριβά. Και δεν το θέλουμε αυτό. Αλλά πρέπει να αφοπλιστούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Δυτική Όχθη

Ερωτηθείς για τις ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για το αν η βία των εποίκων υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία, ο Τραμπ απάντησε ότι ο ίδιος και ο Νετανιάχου «δεν συμφωνούν 100% για τη Δυτική Όχθη, αλλά θα καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα για τη Δυτική Όχθη».

«Θα κάνει το σωστό», πρόσθεσε, δείχνοντας τον Νετανιάχου.

Τραμπ: Ο Νετανιάχου «σέβεται» τον Ερντογάν

Ο Τραμπ δηλωσε ότι ο Νετανιάχου «σέβεται» τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ότι «δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα». Πριν την έναρξη της συνάντησής τους, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «θετικό» σενάριο την ανάπτυξη Τούρκων στρατιωτών στη Γάζα, ως μέρος μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης εκεί.

Στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν ανταλλάσσουν δημόσια αιχμηρές δηλώσεις εδώ και χρόνια, και ο τελευταίος είναι ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού μεταξύ όλων των ηγετών του κόσμου.

«Έχει κάνει φανταστική δουλειά», είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. «Τον υποστηρίζω απόλυτα, υποστηρίζω απόλυτα τον Μπίμπι, δεν θα συμβεί τίποτα».

«Πολλά συμπεράσματα» στη συνάντηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Νετανιάχου «κατέληξαν σε πολλά συμπεράσματα» κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

«Υπάρχουν πολύ λίγες διαφορές σε ό,τι εξετάζουμε και στο πού θέλουμε να φτάσουμε, πού θέλουμε να πάμε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά από γεύμα εργασίας με τον Νετανιάχου και την ομάδα του.

Ο Τραμπ εξήρε την ισραηλινή αντιπροσωπεία, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ταλαντούχα ομάδα».

«Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά μαζί και θα συνεχίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τον Νετανιάχου και χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμό του «Μπίμπι» πριν του σφίξει το χέρι.

Νετανιάχου: Η συνεργασία «μας έχει επιτρέψει να κάνουμε τεράστια πράγματα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι έχει δείξει «εξαιρετική φιλία και υποστήριξη προς το Ισραήλ. Οι αρχές του. Η προθυμία του να φτάνει στην ουσία των πραγμάτων».

Η συνεργασία «μας έχει επιτρέψει να κάνουμε τεράστια πράγματα», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ, είπε ο Νετανιάχου, «έχει επιτύχει αξιοσημείωτα πράγματα στη Μέση Ανατολή επειδή συνεργαζόμαστε. Συζητάμε τις ιδέες μας. Μερικές φορές έχουμε διαφορετικές ιδέες, αλλά τις επιλύουμε. Και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε».

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ, πολύ παραγωγική».

«Έχουμε ειρήνη και θα προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε»

«Είμαστε μαζί σας και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας», απάντησε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θα προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απονομή του Βραβείου Ισραήλ «ήταν μία πραγματική, και πολύ ευχάριστη, έκπληξη».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήγησε ότι, δεδομένου ότι ο Τραμπ έχει «σπάσει» τόσες πολλές συμβάσεις, το Ισραήλ αποφάσισε να κάνει το ίδιο — να απονείμει το Βραβείο Ισραήλ σε έναν μη Ισραηλινό. «Θα ήταν τιμή μας, κύριε Πρόεδρε, αν μπορούσατε να επισκεφθείτε το Ισραήλ» την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης