Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας»

Οι γονείς ανακάλυψαν στο τάμπλετ του 15χρονου απειλητικά μηνύματα καθώς και βίντεο, στα οποία φέρεται ότι καταγράφονται περιστατικά ακραίου bullying σε βάρος του.

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας»
Αρχείου - Eurokinissi
Βαριές «σκιές» μαύρης μαγείας εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στην υπόθεση αυτοκτονίας του 15χρονου Λεωνίδα, ο οποίος έκανε βουτιά θανάτου από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, μετά και τους ισχυρισμούς της μητέρας του νεαρού αγοριού ότι περνούσε πολλές ώρες βλέποντας ταινίες ή διαβάζοντας άρθρα με σχετικό περιεχόμενο!

Κομβικής σημασίας για τις έρευνες είναι, επίσης, η μαρτυρία του πατέρα του 15χρονου μαθητή γυμνασίου, ο οποίος φέρεται ότι κατέθεσε πως, λίγες ώρες προτού ο γιος του προβεί στο απονενοημένο διάβημα, είχε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά. Όπως εξήγησε, κάθε φορά που πλησίαζε τον γιο του, εκείνος έκρυβε την οθόνη, λέγοντας πως έπαιζε παιχνίδια με παιδιά από το εξωτερικό. «Το παιδί μου το κατέστρεψαν!» ήταν τα λόγια της χαροκαμένης μητέρας, για να αποκαλύψει στη συνέχεια συντετριμμένη ότι ο γιος της δεχόταν συστηματικά άγριο bullying, καθώς και απειλές από συμμαθητές του, οι οποίοι τον κορόιδευαν για την εμφάνισή του και τον χτυπούσαν.

Πήγε για κάλαντα

Όπως εξήγησε, έχουν εντοπιστεί μέχρι και βίντεο στα οποία απεικονίζονται περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος του παιδιού της! Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 15χρονος μαθητής έφυγε από το σπίτι του το πρωί της περασμένης Δευτέρας, προκειμένου να πει τα κάλαντα, και οδηγώντας το ηλεκτρικό πατίνι του, έφτασε στην Υψηλή Γέφυρα. Εν συνεχεία ανέβηκε πάνω στα κάγκελα και έπεσε στο κενό, με συνέπεια να βρει ακαριαίο θάνατο! Διερχόμενοι που είδαν το άψυχο σώμα του, το οποίο είχε παραμορφωθεί από την πτώση, κάλεσαν την Άμεση Δράση, καθώς και το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τη σορό του 15χρονου στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Αρχικά οι αστυνομικές Αρχές εκτίμησαν -λανθασμένα- ότι επρόκειτο για ασυνόδευτο ανήλικο ή για αγνοούμενο από την Αθήνα. Ωστόσο, έπειτα από έρευνα διαπιστώθηκε η πραγματική ταυτότητά του.

Εντύπωση προκαλεί ότι οι γονείς του πρόωρα χαμένου μαθητή γυμνασίου άρχισαν να τον αναζητούν μία ημέρα αργότερα, όταν πληροφορήθηκαν τελικά ότι είναι νεκρός. Ψάχνοντας για απαντήσεις στο τάμπλετ του παιδιού τους, ήρθαν αντιμέτωποι με ακόμα μία σοκαριστική αποκάλυψη, καθώς ανακάλυψαν απειλητικά μηνύματα, καθώς και βίντεο, στα οποία φέρεται ότι καταγράφονται περιστατικά ακραίου bullying σε βάρος του.

Σε ένα εξ αυτών, δε, διακρίνεται ο 15χρονος να προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στους νταήδες, που τον έχουν ακινητοποιήσει. Στα επόμενα πλάνα διακρίνονται δύο ανήλικοι να του κάνουν κεφαλοκλείδωμα, να τον ρίχνουν στο έδαφος και να τον κλοτσούν! Ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο στην υπόθεση-θρίλερ προσδίδει ο ισχυρισμός της μητέρας του 15χρονου Λεωνίδα ότι ο γιος της, ο οποίος περνούσε πολλές ώρες παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, το τελευταίο διάστημα έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα μαύρης μαγείας. Το τάμπλετ του ανηλίκου με όλα τα στοιχεία παραδόθηκε στις Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Espresso

