Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία

Σοβαρές καταγγελίες για συστηματικό λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό, καθώς και απειλές, περιλαμβάνονται στις μαρτυρίες των γονιών του 15χρονου που έχασε τη ζωή του στη Χαλκίδα, όταν έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα.

Η οικογένεια του ανήλικου είναι βυθισμένη στο πένθος. Ο 15χρονος έφυγε από το σπίτι του στις 5 Ιανουαρίου, έχοντας μαζί του το πατίνι και το κινητό του τηλέφωνο. Αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της γέφυρας. Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο ή για περίπτωση αγνοούμενου από άλλη περιοχή, ωστόσο μετά την ταυτοποίησή του έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για παιδί που διέμενε με την οικογένειά του.

Η μητέρα του, μιλώντας στο δελτίο του Star, περιέγραψε ένα παιδί εσωστρεφές, με έντονη ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια, το οποίο, όπως είπε, δεχόταν συστηματικά επιθέσεις από συνομηλίκους του. Όπως κατήγγειλε, στο τάμπλετ του γιου της εντόπισε απειλητικά μηνύματα αλλά και βίντεο που, σύμφωνα με την ίδια, αποτυπώνουν περιστατικά ξυλοδαρμού του.

«Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον χτυπούσαν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, σε ένα από τα αρχεία φαίνεται ο 15χρονος αρχικά να προσπαθεί να αμυνθεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλοι ανήλικοι τον ακινητοποιούν, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον χτυπούν.

Η μητέρα παρέδωσε το τάμπλετ στις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί το υλικό στο πλαίσιο της έρευνας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την ημέρα της εξαφάνισής του ο γιος της τής είχε πει ότι θα πήγαινε να πει τα κάλαντα.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του παιδιού του υπήρξε διαδικτυακή επικοινωνία, στα αγγλικά, την οποία χαρακτήρισε «ύποπτη». «Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και έλεγε ότι παίζει παιχνίδια με ξένα παιδιά», δήλωσε.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.