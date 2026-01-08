Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία

«Έχω βρει στοιχεία στο τάμπλετ του παιδιού» καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Newsbomb

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρές καταγγελίες για συστηματικό λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό, καθώς και απειλές, περιλαμβάνονται στις μαρτυρίες των γονιών του 15χρονου που έχασε τη ζωή του στη Χαλκίδα, όταν έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα.

Η οικογένεια του ανήλικου είναι βυθισμένη στο πένθος. Ο 15χρονος έφυγε από το σπίτι του στις 5 Ιανουαρίου, έχοντας μαζί του το πατίνι και το κινητό του τηλέφωνο. Αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της γέφυρας. Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο ή για περίπτωση αγνοούμενου από άλλη περιοχή, ωστόσο μετά την ταυτοποίησή του έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για παιδί που διέμενε με την οικογένειά του.

Η μητέρα του, μιλώντας στο δελτίο του Star, περιέγραψε ένα παιδί εσωστρεφές, με έντονη ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια, το οποίο, όπως είπε, δεχόταν συστηματικά επιθέσεις από συνομηλίκους του. Όπως κατήγγειλε, στο τάμπλετ του γιου της εντόπισε απειλητικά μηνύματα αλλά και βίντεο που, σύμφωνα με την ίδια, αποτυπώνουν περιστατικά ξυλοδαρμού του.

«Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον χτυπούσαν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, σε ένα από τα αρχεία φαίνεται ο 15χρονος αρχικά να προσπαθεί να αμυνθεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλοι ανήλικοι τον ακινητοποιούν, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον χτυπούν.

Η μητέρα παρέδωσε το τάμπλετ στις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί το υλικό στο πλαίσιο της έρευνας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την ημέρα της εξαφάνισής του ο γιος της τής είχε πει ότι θα πήγαινε να πει τα κάλαντα.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του παιδιού του υπήρξε διαδικτυακή επικοινωνία, στα αγγλικά, την οποία χαρακτήρισε «ύποπτη». «Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και έλεγε ότι παίζει παιχνίδια με ξένα παιδιά», δήλωσε.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια: Ώρα να… σηκώσει κεφάλι και να συνεχίσει την πορεία του

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατάληψη δεξαμενόπλοιων από ΗΠΑ: Η «Protective Principle», οι γκρίζες ζώνες και τα έξι σημεία κλειδιά - Πού οδηγείται η ναυτική ισχύς, δύο Έλληνες ναύαρχοι απαντούν

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω εφαρμογής - Η διαδικασία

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει τώρα ο αδελφός του 16χρονου δράστη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πόλωση για τα μπλόκα: Στο πλευρό των αγροτών η αντιπολίτευση μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες στο παρασκήνιο της εξουσίας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει πάση θυσία τη Γροιλανδία σε σημείο που να προκαλεί ακόμα και το ΝΑΤΟ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» - Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Πότε επιστρέφουν οι κρύες μέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Ιανουρίου

04:40ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

01:24ΚΟΣΜΟΣ

«America First»: Με διαταγή Τραμπ οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες στο παρασκήνιο της εξουσίας

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε πλήρως ενεργειακά αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες – Επενδύουμε στο μέλλον τους με πράξεις»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ