Ντόναλντ Τραμπ: Σήμερα η συνάντηση με τα στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών για τη Βενεζουέλα

Με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν σήμερα τα στελέχη των κολοσσών του πετρελαίου, όπως της ExxonMobil, της Chevron και της ConocoPhillips προκειμένου να συζητηθούν τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας. Οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου ανησυχούν για το κόστος που θα έχει η πολιτική αβεβαιότητα σε οποιαδήποτε επένδυση στη χώρα.

Ο Τραμπ μπορεί να έχει υποσχεθεί ότι οι εταιρείες πετρελαίου θα ξοδέψουν δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου οι ΗΠΑ να πάρουν πίσω το πετρέλαιο από την Βενεζουέλα αλλά τα αφεντικά των πετρελαϊκών κολοσσών δεν φαίνονται να είναι έτοιμα να δεσμευτούν σε ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στη χώρα.

Ο Λευκός Οίκος, όμως, θέλει να βολιδοσκοπήσει το ενδιαφέρον για επενδύσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας και γι’ αυτό κανόνισε το σημερινό ραντεβού των πετρελαϊκών με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα στελέχη των πετρελαϊκών θα κληθούν να διατηρήσουν μία λεπτή ισορροπία αφού θα πρέπει να μην εκνευρίσουν τον Αμερικανό πρόεδρο και ταυτόχρονα μην αναλάβουν δεσμεύσεις για επενδύσεις που θα στοιχίσουν δισεκατομμύρια και μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να αποφέρουν κέρδη.

Πριν από τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν «τουλάχιστον» 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διστακτικές οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες

Μικρότερες εταιρείες φέρονται να είναι πρόθυμες να αποκτήσουν μερίδιο από τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα οποία θεωρούνται από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Ωστόσο, πετρελαϊκοί γίγαντες όπως η Exxon Mobil και η ConocoPhillips, που διαθέτουν και τα μεγάλα κεφάλαια, τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία στην Βενεζουέλα φέρονται να έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σε ιδιωτικές συζητήσεις για την επένδυση των χρημάτων που θα χρειαστούν προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Ορισμένες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποια μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ πριν συμφωνήσουν να εγκαταστήσουν ή να επεκτείνουν την παραγωγή τους στη Βενεζουέλα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Πλατφόρμα πετρελαίου στην Βενεζουέλα. Πηγή: Associated Press

Σημαντικό εμπόδιο η πολιτική αβεβαιότητα

Η πολιτική αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα αποτελεί ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο, καθώς οι επενδύσεις στον τομέα πετρελαίου γίνονται σε βάθος δεκαετιών. Μόνο οι γεωλογικές μελέτες, ο σχεδιασμός και οι εργασίες για την παραγωγή πετρελαίου μπορεί να διαρκέσουν αρκετά χρόνια. Οι εταιρείες θέλουν να είναι βέβαιες ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα ακυρωθεί προκειμένου να αποκομίσουν ικανοποιητικά κέρδη.

Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Βενεζουέλας αφού υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης. Στο παρελθόν, οι αρχές της Βενεζουέλας έχει κατάσχει περιουσιακά στοιχεία ξένων εταιρειών αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι εταιρείες Exxon και ConocoPhillips, που ήταν μεταξύ αυτών των εταιρειών, εξακολουθούν να διεκδικούν σημαντικές αποζημιώσεις από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

«Δεν είναι ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται σε επικίνδυνα μέρη. Είναι η αδυναμία εκτίμησης του κινδύνου αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Luisa Palacios, πρώην πρόεδρος της Citgo Petroleum, μιας αμερικανικής εταιρείας διύλισης πετρελαίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας. Και συνέχισε: «Δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείς να πάρεις οποιαδήποτε απόφαση».

Η εξαίρεση της Chevron και το σχέδιο Τραμπ

Εξαίρεση αποτελεί η Chevron, η οποία συνέχισε να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα για αρκετό καιρό αφού αποχώρησαν πολλές δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες και είναι πλέον ο μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου στη χώρα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν αυτή την εβδομάδα ένα πρώτο σχέδιο για την αποτελεσματική ανάληψη του ελέγχου της πώλησης του πετρελαίου της Βενεζουέλας για ένα αόριστο χρονικό διάστημα. Ως πρώτο βήμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει σύντομα 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποσότητα που αντιστοιχεί στην παραγωγή δύο μηνών.

Επίσης ο Τραμπ και η κυβέρνησή του υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα έσοδα από τις πωλήσεις του πετρελαίου της Βενεζουέλας και θα τα αποδεσμεύουν στη χώρα για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση και την αναζωογόνηση της οικονομίας της. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια το αμερικανικό σχέδιο.

Ωστόσο η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας σε δήλωσή της την περασμένη Τετάρτη σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

