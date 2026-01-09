Ντόναλντ Τραμπ: Σήμερα η συνάντηση με τα στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών για τη Βενεζουέλα

Διστακτικές οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα εξαιτίας του μεγάλου κόστους και της πολιτικής αβεβαιότητας

ΚΟΣΜΟΣ

Πηγή: Associated Press

Με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν σήμερα τα στελέχη των κολοσσών του πετρελαίου, όπως της ExxonMobil, της Chevron και της ConocoPhillips προκειμένου να συζητηθούν τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας. Οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου ανησυχούν για το κόστος που θα έχει η πολιτική αβεβαιότητα σε οποιαδήποτε επένδυση στη χώρα.

Ο Τραμπ μπορεί να έχει υποσχεθεί ότι οι εταιρείες πετρελαίου θα ξοδέψουν δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου οι ΗΠΑ να πάρουν πίσω το πετρέλαιο από την Βενεζουέλα αλλά τα αφεντικά των πετρελαϊκών κολοσσών δεν φαίνονται να είναι έτοιμα να δεσμευτούν σε ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στη χώρα.

Ο Λευκός Οίκος, όμως, θέλει να βολιδοσκοπήσει το ενδιαφέρον για επενδύσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας και γι’ αυτό κανόνισε το σημερινό ραντεβού των πετρελαϊκών με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα στελέχη των πετρελαϊκών θα κληθούν να διατηρήσουν μία λεπτή ισορροπία αφού θα πρέπει να μην εκνευρίσουν τον Αμερικανό πρόεδρο και ταυτόχρονα μην αναλάβουν δεσμεύσεις για επενδύσεις που θα στοιχίσουν δισεκατομμύρια και μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να αποφέρουν κέρδη.

Πριν από τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν «τουλάχιστον» 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διστακτικές οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες

Μικρότερες εταιρείες φέρονται να είναι πρόθυμες να αποκτήσουν μερίδιο από τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα οποία θεωρούνται από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Ωστόσο, πετρελαϊκοί γίγαντες όπως η Exxon Mobil και η ConocoPhillips, που διαθέτουν και τα μεγάλα κεφάλαια, τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία στην Βενεζουέλα φέρονται να έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σε ιδιωτικές συζητήσεις για την επένδυση των χρημάτων που θα χρειαστούν προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Ορισμένες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποια μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ πριν συμφωνήσουν να εγκαταστήσουν ή να επεκτείνουν την παραγωγή τους στη Βενεζουέλα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

platforma-petrelaiou.jpg

Πλατφόρμα πετρελαίου στην Βενεζουέλα. Πηγή: Associated Press

Σημαντικό εμπόδιο η πολιτική αβεβαιότητα

Η πολιτική αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα αποτελεί ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο, καθώς οι επενδύσεις στον τομέα πετρελαίου γίνονται σε βάθος δεκαετιών. Μόνο οι γεωλογικές μελέτες, ο σχεδιασμός και οι εργασίες για την παραγωγή πετρελαίου μπορεί να διαρκέσουν αρκετά χρόνια. Οι εταιρείες θέλουν να είναι βέβαιες ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα ακυρωθεί προκειμένου να αποκομίσουν ικανοποιητικά κέρδη.

Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Βενεζουέλας αφού υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης. Στο παρελθόν, οι αρχές της Βενεζουέλας έχει κατάσχει περιουσιακά στοιχεία ξένων εταιρειών αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι εταιρείες Exxon και ConocoPhillips, που ήταν μεταξύ αυτών των εταιρειών, εξακολουθούν να διεκδικούν σημαντικές αποζημιώσεις από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

«Δεν είναι ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται σε επικίνδυνα μέρη. Είναι η αδυναμία εκτίμησης του κινδύνου αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Luisa Palacios, πρώην πρόεδρος της Citgo Petroleum, μιας αμερικανικής εταιρείας διύλισης πετρελαίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας. Και συνέχισε: «Δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείς να πάρεις οποιαδήποτε απόφαση».

Η εξαίρεση της Chevron και το σχέδιο Τραμπ

Εξαίρεση αποτελεί η Chevron, η οποία συνέχισε να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα για αρκετό καιρό αφού αποχώρησαν πολλές δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες και είναι πλέον ο μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου στη χώρα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν αυτή την εβδομάδα ένα πρώτο σχέδιο για την αποτελεσματική ανάληψη του ελέγχου της πώλησης του πετρελαίου της Βενεζουέλας για ένα αόριστο χρονικό διάστημα. Ως πρώτο βήμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει σύντομα 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποσότητα που αντιστοιχεί στην παραγωγή δύο μηνών.

Επίσης ο Τραμπ και η κυβέρνησή του υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα έσοδα από τις πωλήσεις του πετρελαίου της Βενεζουέλας και θα τα αποδεσμεύουν στη χώρα για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση και την αναζωογόνηση της οικονομίας της. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια το αμερικανικό σχέδιο.

Ωστόσο η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας σε δήλωσή της την περασμένη Τετάρτη σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Επέστρεφε από το σχολείο και έπεσε πάνω της ο σταυρός του φαρμακείου», λέει ο πατέρας της 16χρονης

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Νέα πρόταση 8 εκατ. για Αντίνο – Δεν υπάρχει Ρίβερ Πλέιτ»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, προτείνει το μπλόκο Νίκαιας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Μεξικό θέλει να βελτιώσει την επικοινωνία με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές του Τραμπ για χερσαία επίθεση

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σκληρή επίθεση Ερντογάν στον Νετανιάχου: Τύρρανος με νοοτροπία Φαραώ - Θα έρθει η ώρα του

19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου - Στο Τατόι σύσσωμη η οικογένεια Ντε Γκρες

19:34LIFESTYLE

Fetty Wap: Αποφυλακίστηκε πρόωρα ο ράπερ αφού καταδικάστηκε για συνωμοσία για διανομή ναρκωτικών

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φιλέλληνας TikToker παθαίνει… πλάκα με τις αρχαιότητες στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στα διόδια - Άνοιξαν το μπλόκο οι αγρότες

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Στρυμόνας: Σέρφερ σώζει ψαρά από τα παγωμένα νερά - «Πήρα την απόφαση και μπήκα», λέει

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Ιράν - Ο Τραμπ λέει ότι ο Αγιατολάχ προσπαθεί να διαφύγει -Προειδοποίηση για θανατική ποινή

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπάγερν: Επιστροφή Μιλουτίνοφ και Ουόρντ, στη 12αδα ο Τζόουνς

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί προϊόντα σοκολάτας

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Δώρισε $8 δισ. στο ίδρυμα της πρώην συζύγου του, πέντε χρόνια μετά το διαζύγιο

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Άνοιξε το μπλόκο στην παλιά εθνική οδό στη Θήβα - Κλειστό παραμένει το Κάστρο Βοιωτίας

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο τα αφεντικά πετρελαϊκών κολοσσών – Η ανησυχία τους για τις επενδύσεις στην Βενεζουέλα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Μικροσκοπικό ελάφι τα… βάζει με ρινόκερο σε ζωολογικό κήπο και γίνεται viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί προϊόντα σοκολάτας

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στη φυλακή ο 15χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

17:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Περιμένω να μου ζητηθεί να αποχωρήσω από τον Σύλλογο - Τι είπε για το κόμμα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Αυτή είναι η διαθήκη του 84χρονου που κρίθηκε πλαστή

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Φροντίζουμε, ώστε η πατρίδα να είναι πάντα έτοιμη» - Ψηφίστηκε ο νέος στρατιωτικός χάρτης

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Μικροσκοπικό ελάφι τα… βάζει με ρινόκερο σε ζωολογικό κήπο και γίνεται viral

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σκληρή επίθεση Ερντογάν στον Νετανιάχου: Τύρρανος με νοοτροπία Φαραώ - Θα έρθει η ώρα του

14:51LIFESTYLE

Μαριγκόνα: Χώρισε από τον σύντροφό της μετά από οκτώ χρόνια σχέσης

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, προτείνει το μπλόκο Νίκαιας

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φιλέλληνας TikToker παθαίνει… πλάκα με τις αρχαιότητες στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ