Κρις Ράιτ: «Επ' αόριστον» στα χέρια της Ουάσινγκτον οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι πωλήσεις του πετρελαίου της Βενεζουέλας θα βρίσκεται «επ' αόριστον» υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον, μετά την ολοκλήρωση των πωλήσεων του αργού πετρελαίου που βρίσκεται επί του παρόντος στις αποθήκες της χώρας.

Ο Ράιτ δήλωσε ότι τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις θα «κατατεθούν σε λογαριασμούς που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ» και στη συνέχεια «θα επιστρέψουν στη Βενεζουέλα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας».

Ο κ. Ράιτ προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις την ίδια ημέρα που οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα, ένα εκ των οποίων έφερε ρωσική σημαία, που είχαν σχέση με τη Βενεζουέλα.

«Οι πωλήσεις θα γίνονται από την Ουάσινγκτον»

«Αντί να μπλοκάρουμε το πετρέλαιο, όπως γίνεται τώρα, θα αφήσουμε το πετρέλαιο να ρέει στα διυλιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουμε τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, αλλά αυτές οι πωλήσεις θα γίνονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», δήλωσε στην Διάσκεψη για την Ενέργεια, την Καθαρή Τεχνολογία και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της Goldman Sachs.

«Θα πουλήσουμε το αργό πετρέλαιο που προέρχεται από τη Βενεζουέλα, πρώτα αυτό που βρίσκεται στις αποθήκες και στη συνέχεια, επ' αόριστον, θα πουλάμε την παραγωγή που προέρχεται από τη Βενεζουέλα στην αγορά», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. AP/Alex Brandon

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει πίεση στην προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, και ουσιαστικά να αναλάβει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά την Τρίτη (06/01) ότι ο υπουργός Ενέργειας θα ηγηθεί ενός αμερικανικού σχεδίου για την πώληση έως και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις και έχει παραδοθεί στις ΗΠΑ από τις προσωρινές αρχές της χώρας, ένα ποσό που, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της αγοράς, θα μπορούσε να αποφέρει έως και 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αναφέρει το Politico.

Δισταγμοί από τις πετρελαϊκές εταιρείες

Ο κ. Ράιτ δήλωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες σχετικά με τους όρους που θα απαιτήσουν για να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, αναγνωρίζοντας ότι η αποκατάσταση των ιστορικών επιπέδων παραγωγής στη χώρα θα απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις και «σημαντικό χρόνο».

Ωστόσο, ο κλάδος παραμένει διστακτικός, δεδομένου του κεφαλαίου — που σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών θα ανέλθει σε δισεκατομμύρια — και του ρίσκου που απαιτείται για την αναβίωση του ερειπωμένου πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας.

Ο Ράιτ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν αρχικά τα χημικά που απαιτούνται για να ξαναρχίσει η ροή του αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας και ότι σχεδιάζουν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση για την αποστολή προμηθειών και εξοπλισμού που απαιτούνται για μια ανοικοδόμηση μεγαλύτερης κλίμακας.

