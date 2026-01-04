Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας που θα ηγηθεί προσωρινά της χώρας

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε το Σάββατο την Αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα της προεδρίας μετά τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Λίγο μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, αυτή η βασική προσωπικότητα του καθεστώτος Μαδούρο απαίτησε την απελευθέρωση του σοσιαλιστή ηγέτη, αποκαλώντας τον «τον μοναδικό πρόεδρο της Βενεζουέλας», προτού δηλώσει ότι η χώρα της «δεν θα είναι αποικία κανενός».

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του ότι η κα Ροντρίγκεζ είχε πει στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι ήταν έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο.

????⚡: Contrary to reports, Delcy Rodríguez is in #Venezuela, not Russia. She addressed nation on TV

She said Venezuela will never be a slave to America and warned that if Nicolás Maduro is harmed, armed forces will defend national sovereignty.

"THE US TRUMP IS A WAR CRIMINAL"… pic.twitter.com/n3Fx9bYXqV — Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) January 4, 2026

Η 56χρονη Ντέλσι Ροντρίγκεζ είναι κόρη του ακροαριστερού αντάρτη Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκεζ, ιδρυτή του επαναστατικού κόμματος Λίγκα Σοσιαλίστα τη δεκαετία του 1970.

Ο αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, είναι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

Δικηγόρος και απόφοιτος του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας, ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική ιεραρχία την τελευταία δεκαετία. Διετέλεσε υπουργός Επικοινωνιών και Πληροφοριών από το 2013 έως το 2014 και στη συνέχεια Υπουργός Εξωτερικών από το 2014 έως το 2017.

Το 2017, έγινε πρόεδρος της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία επέκτεινε τις εξουσίες του Νικολάς Μαδούρο, προτού διοριστεί αντιπρόεδρος τον Ιούνιο του 2018. Το 2017, ο Νικολάς Μαδούρο την αποκάλεσε «τίγρη» για την έντονη υπεράσπισή της της σοσιαλιστικής κυβέρνησης.

Τον Αύγουστο του 2024, ο κ. Μαδούρο πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της το υπουργείο Οικονομικών και Πετρελαίου, όπου της ανατέθηκε η διαχείριση των κλιμακούμενων κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του σημαντικότερου τομέα της χώρας. Αυτή η θέση της έδωσε σημαντική επιρροή στον τότε προβληματικό ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε επίσης