Βενεζουέλα: Τι είναι το διαβόητο «Καρτέλ των Ήλιων» που σύμφωνα με τις ΗΠΑ διοικούσε ο Μαδούρο

Τι είναι το διαβόητο «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de los Soles) το οποίο οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τρομοκρατική οργάνωση και στο οποίο βάσισαν εν πολλοίς την επιχείρηση «Αbsolut Resolve» για τη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο

Newsbomb

Βενεζουέλα: Τι είναι το διαβόητο «Καρτέλ των Ήλιων» που σύμφωνα με τις ΗΠΑ διοικούσε ο Μαδούρο

Ο Νίκολας Μαδούρο

AP Photo
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν πρόσφατα το Cartel de los Soles (ισπανικά για το Καρτέλ των Ήλιων) - του οποίου ηγήθηκε όπως ισχυρίζονται ο Νίκολας Μαδούρο και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησής του - ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Η ένταξη μίας οργάνωσης σημειωτέον στη μαύρη λίστα με τις τρομοκρατικές ομάδες δίνει στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στις στρατιωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ευρύτερες εξουσίες για να την στοχεύσουν και να την εξαρθρώσουν.

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ είχαν εντείνει την πίεση στον Μαδούρο, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του είναι παράνομη μετά τις περυσινές εκλογές, οι οποίες απορρίφθηκαν ευρέως ως νοθευμένες. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το εάν το Cartel de los Soles όντως υπάρχει ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας είχε «απορρίψει κατηγορηματικά, σθεναρά και απολύτως» τον χαρακτηρισμό, τον οποίο περιγράφει ως «νέο και γελοίο ψέμα».

Ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, το αποκαλούσε εδώ και καιρό «εφεύρεση». Ο Καμπέγιο, ο οποίος φέρεται να είναι ένα από τα υψηλόβαθμα μέλη του καρτέλ, κατηγόρησε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το χρησιμοποιούσαν ως δικαιολογία για να στοχοποιήσουν όσους δεν συμπαθούν. «Κάθε φορά που κάποιος τους ενοχλεί, τον κατονομάζουν ως τον επικεφαλής του Cartel de los Soles», είπε τον Αύγουστο.

Ο Γκουστάβο Πέτρο, ο αριστερός πρόεδρος της γειτονικής της Βενεζουέλας Κολομβίας, έχει επίσης αρνηθεί την ύπαρξη του καρτέλ. «Είναι η φανταστική δικαιολογία της ακροδεξιάς για να ρίξει κυβερνήσεις που δεν την υπακούουν», έγραψε στο X τον Αύγουστο.

Αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ανένδοτο ότι το «Καρτέλ των Ήλιων» όχι μόνο υπάρχει, αλλά έχει «διαφθείρει τον στρατό, τις μυστικές υπηρεσίες, τη νομοθετική εξουσία και τη δικαστική εξουσία της Βενεζουέλας». Σύμφωνα με ειδικούς τους οποίους επικαλείται το BBC η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Πότε εμφανίστηκε ο όρος «Καρτέλ των Ήλιων»

Ο όρος Cartel de los Soles εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Επινοήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας μετά τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών εναντίον ενός στρατηγού υπεύθυνου για επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών στην Εθνοφρουρά της Βενεζουέλας και αναφερόταν στα διακριτικά σε σχήμα ήλιου που φορούν οι στρατηγοί στις επωμίδες τους για να υποδεικνύουν τον βαθμό τους.

Ο Μάικ ΛαΣούσα, ειδικός στο οργανωμένο έγκλημα στην Αμερική, ο οποίος είναι αναπληρωτής διευθυντής περιεχομένου στο Insight Crime, λέει ότι το προσωνύμιο σύντομα άρχισε να χρησιμοποιείται για όλους τους αξιωματούχους της Βενεζουέλας που φέρεται να έχουν διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το αν αυτοί οι αξιωματούχοι ήταν μέρος της ίδιας οργάνωσης.

Ο Ραούλ Μπενίτεθ-Μανάου, ειδικός σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος από το πανεπιστήμιο UNAM του Μεξικού, λέει ότι οι δραστηριότητες της ομάδας ξεκίνησαν στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως απάντηση στις εξελίξεις στη γειτονική Κολομβία, τον μεγαλύτερο παραγωγό κοκαΐνης στον κόσμο. Εκείνη την εποχή, το ισχυρό καρτέλ Μεντεγίν, με έδρα την ομώνυμη κολομβιανή πόλη, διαλύθηκε και μια μεγάλη επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στη χώρα απέδιδε καρπούς.

Καθώς οι καθιερωμένες διαδρομές λαθρεμπορίου δέχονταν πιέσεις, υποστηρίζει ο Μανάου, το «Cartel de los Soles» άρχισε να παρέχει εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς κοκαΐνης από την Κολομβία. Στη συνέχεια, ενισχύθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της προεδρίας του Ούγο Τσάβες, του αριστερού προέδρου που ηγήθηκε της Βενεζουέλας από το 1999 έως τον θάνατό του το 2013, λέει. «Ο Τσάβες ήθελε να αμφισβητεί τις ΗΠΑ και να διακόπτει όλους τους δεσμούς στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του στρατού της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ», εξηγεί.

Χωρίς την εποπτεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), «ορισμένοι αξιωματικοί του στρατού [της Βενεζουέλας] ένιωθαν ελεύθεροι να κάνουν δουλειές με εγκληματίες», λέει ο Μανάου. Οι συμπάθειες του Τσάβες προς τους αριστερούς αντάρτες των FARC της Κολομβίας - οι οποίοι χρηματοδοτούνταν σε μεγάλο βαθμό μέσω του λαθρεμπορίου κοκαΐνης - ήταν ένας ακόμη παράγοντας στην αναδρομολόγηση μέρους της διακίνησης ναρκωτικών μέσω της Βενεζουέλας, λέει.

Αντιμετωπίζοντας στρατιωτική πίεση στο εσωτερικό, η αντάρτικη ομάδα μετέφερε ορισμένες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, γνωρίζοντας με σιγουριά ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας «τους έβλεπε ως αριστερούς ιδεολογικούς συμμάχους», εξηγεί ο Μανάου.

Ο Γουέσλι Τάμπορ, πρώην πράκτορας της DEA που εργάστηκε στη Βενεζουέλα, λέει ότι οι FARC όχι μόνο βρήκαν «ένα ασφαλές καταφύγιο στη Βενεζουέλα», αλλά και πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, «από την αστυνομία του δρόμου μέχρι τη στρατιωτική αεροπορία», σύντομα έγιναν συνεργοί τους στο εμπόριο ναρκωτικών. Μαζί, «άρχισαν να κατακλύζουν τις ΗΠΑ με εκατοντάδες τόνους κοκαΐνης», λέει.

Σύστημα διαφθοράς, χωρίς επίσημη δομή

Το Cartel de los Soles διαφέρει από άλλα δίκτυα ναρκωτικών στο ότι δεν διαθέτει επίσημη δομή, εξηγεί ο ΛαΣούσα. Δεν είναι μια ομάδα αυτή καθαυτή, λέει, αλλά μάλλον «ένα σύστημα εκτεταμένης διαφθοράς». Προσθέτει ότι έχει τροφοδοτηθεί από την οικονομική κρίση που είχε πλήξει τη Βενεζουέλα υπό τον διάδοχο του προέδρου Τσάβες, Νικολάς Μαδούρο.

«Το καθεστώς Μαδούρο δεν μπορεί να προσφέρει στις δυνάμεις ασφαλείας έναν αξιοπρεπή μισθό και, για να διατηρήσει την αφοσίωσή τους, τους επιτρέπει να δέχονται δωροδοκίες από εμπόρους ναρκωτικών», εξηγεί

Οι μεσαίου και κατώτερου βαθμού αξιωματικοί που ελέγχουν τα βασικά σημεία εισόδου και εξόδου της Βενεζουέλας, όπως τα αεροδρόμια, αποτελούν το Cartel de los Soles, λέει ο Μανάου, καθώς βρίσκονται σε προνομιακή θέση για να διευκολύνουν τη ροή των ναρκωτικών. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι ανένδοτοι ότι τα πλοκάμια του Cartel de los Soles φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου.

Το 2020, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Μαδούρο και 14 άλλους για συνωμοσία με ένοπλες κολομβιανές ομάδες για την αποστολή κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που κατονομάστηκαν ήταν ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο και ο πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας, Μαϊκέλ Μορένο.

Στο κατηγορητήριο, οι Αμερικανοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι τουλάχιστον από το 1999, το Καρτέλ ντε λος Σόλες ηγούνταν και διοικούνταν από τον Μαδούρο, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέλο, τον πρώην αρχηγό των στρατιωτικών πληροφοριών Ούγκο Καρβαχάλ και τον πρώην στρατηγό Κλιβέρ Αλκαλά. Λένε ότι πληροφορίες που παρείχαν πρώην υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Βενεζουέλας - συμπεριλαμβανομένων των Καρβαχάλ και Αλκαλά - το υποστηρίζουν αυτό.

Το 2020, ο στρατηγός Αλκαλά παραδόθηκε στους πράκτορες της DEA μετά από διαμάχη με την κυβέρνηση Μαδούρο και δήλωσε ένοχος για την παροχή υποστήριξης στις FARC και στις επιχειρήσεις διακίνησης κοκαΐνης που διεξάγουν. Νωρίτερα φέτος, ο πρώην αρχηγός κατασκοπείας της Βενεζουέλας Καρβαχάλ - ο οποίος επίσης διέφυγε από τη Βενεζουέλα μετά από διαφωνία με τον Μαδούρο - δήλωσε επίσης ένοχος σε αμερικανικό δικαστήριο για κατηγορίες εμπορίας ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατίας .

«Με την πάροδο των ετών, αυτός και άλλοι αξιωματούχοι του Cartel de los Soles χρησιμοποίησαν την κοκαΐνη ως όπλο, πλημμυρίζοντας τη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις των ΗΠΑ με δηλητήριο», δήλωσε ένας ομοσπονδιακός εισαγγελέας για τον Καρβαχάλ που ήταν γνωστός ως «El Pollo» (Το Κοτόπουλο), κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η κυβέρνηση Μαδούρο απέρριπτε μέχρι τέλους τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών που της είχαν απαγγελθεί, θεωρώντας οτι οι ΗΠΑ προσπαθούν να δικαιολογήσουν την εκδίωξή του. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας είχε χαρακτηρίσει τον χαρακτηρισμό του «Cartel de los Soles» ως τρομοκρατικής οργάνωσης «γελοίο κατασκεύασμα». Επέμεινε ότι το Καρτέλ ντε λος Σόλες ήταν «ανύπαρκτο» και ότι η κίνηση ήταν ένα «απαράδεκτο ψέμα για να δικαιολογηθεί μια παράνομη παρέμβαση κατά της Βενεζουέλας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας που θα ηγηθεί προσωρινά της χώρας

12:19ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: Προβλήματα στις επικοινωνίες του FIR Αθηνών - Έχει εκδοθεί NOTAM

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Καρτέλ των Ήλιων» που σύμφωνα με τις ΗΠΑ διοικούσε ο Μαδούρο: Τα λαθεμπόριο ναρκωτικών, ο Τσάβες και...«Το Κοτόπουλο»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Τα περιφερειακά αεροδρόμια ανακοινώνουν καθυστερήσεις λόγω του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται αυτή την ώρα στον αέρα

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος λόγω μέθης – Κατανάλωσε αλκοόλ σε μπαρ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

11:42WHAT THE FACT

Εξαφανίστηκε σε μια σπηλιά για 63 ημέρες και επέστρεψε με τη γέννηση μιας νέας βιολογίας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: «O γυμνός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ» - Η μακρά ιστορία στρατιωτικών επεμβάσεων στην Κεντρική και Λατινική Αμερική

11:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη μεθυσμένου οδηγού – Χτύπησε αστυνομικούς πριν από το αλκοτέστ

11:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις μισθών το 2026 από κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή διακοπή στο FIR Αθηνών: Αδύνατες οι προσγειώσεις και απογειώσεις λόγω τεχνικού προβλήματος - Τι συνέβη

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η Αστυνομία ταυτοποίησε ακόμη 16 θύματα από τη φονική πυρκαγιά

11:03LIFESTYLE

Μαράια Κάρεϊ: Αποχαιρέτησε τα Χριστούγεννα με ένα χιουμοριστικό βίντεο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με τον «μαύρο χρυσό» της Βενεζουέλας - Ο ρόλος των αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών

10:58ΥΓΕΙΑ

Μία αθέατη απειλή – Ο νυχτερινός φωτισμός μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την καρδιά μας

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθησαν αλλοδαποί για διακίνηση παράτυπων μεταναστών

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική του πρόθυμου για όλα

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Κατάσκοποι, drones και φλογοβόλα: Πώς συνέλαβαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο - Καρε καρέ η μυστική επιχείρηση «Absolute Resolve»

10:30TRAVEL

«Βιώσιμες Κυκλάδες»: Η Ίος μετά τη σεζόν, όταν τα φώτα σβήνουν – Δείτε βίντεο

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται αυτή την ώρα στον αέρα

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή διακοπή στο FIR Αθηνών: Αδύνατες οι προσγειώσεις και απογειώσεις λόγω τεχνικού προβλήματος - Τι συνέβη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα μετά από καυγά - Ένας νεκρός

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Είχε κόψει τις φλέβες του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας - Το σημείωμα που είχε αφήσει

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Αϊνστάιν της Wall Street» αποκαλύπτει το μυστικό για να γίνετε πλούσιοι

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Τα περιφερειακά αεροδρόμια ανακοινώνουν καθυστερήσεις λόγω του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Κατάσκοποι, drones και φλογοβόλα: Πώς συνέλαβαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο - Καρε καρέ η μυστική επιχείρηση «Absolute Resolve»

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Καρτέλ των Ήλιων» που σύμφωνα με τις ΗΠΑ διοικούσε ο Μαδούρο: Τα λαθεμπόριο ναρκωτικών, ο Τσάβες και...«Το Κοτόπουλο»

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο λόγος που ο Μαδούρο εμφανίζεται πάντα με διαφορετικά ρούχα μετά τη σύλληψη

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ