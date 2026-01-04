Βενεζουέλα: Ο λόγος που ο Μαδούρο εμφανίζεται πάντα με διαφορετικά ρούχα μετά τη σύλληψη

Στην αρχή φορούσε μόνο μια ζακέτα. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε με φούτερ και στη συνέχεια με μπουφάν και σκούφο

Η εμφάνιση του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του δημιουργεί αρκετά ερωτήματα: γιατί σε κάθε φωτογραφία φαίνεται με διαφορετικά ρούχα; Από ζακέτα σε φούτερ και στη συνέχεια με μπουφάν και σκούφο. Oι αλλαγές αυτές συνδέονται με το ταξίδι που ακολούθησε και τους κινδύνους που αυτό επιφέρει για την υγεία του.

Στην πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του και την επιδρομή της Delta Force, ο Μαδούρο βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο φορώντας γκρι ζακέτα-φούτερ πάνω από μια λευκή φανέλα.

Καθώς οι Αμερικανοί κομάντος τον έβγαλαν από την κρεβατοκάμαρά του μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, πιθανότατα ήταν ελαφρά ντυμένος, μόνο με τη φανέλα. Στο Καράκας η θερμοκρασία χθες έφτανε τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο Ιανουάριος συνήθως έχει γύρω στους 22 βαθμούς Kελσίου. Η ζακέτα φαίνεται πως προστέθηκε λόγω αλλαγής περιοχής και πιο δροσερού κλίματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αργότερα, όταν το Boeing 757 που τον μετέφερε προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη, φορούσε γαλάζιο φούτερ και σκούφο.

Στην Νέα Υόρκη η θερμοκρασία χθες ήταν -6 βαθμοί Κελσίου, πολύ διαφορετική από την ζέστη του Καράκας, και συνήθης για την εποχή, με κρύο και συχνά χιόνι.

Ο χειμώνας στη Νέα Υόρκη, με την υγρασία που τον χαρακτηρίζει, εντείνει την αίσθηση ψύχους για όσους έχουν συνηθίσει σε θερμά και ξηρά κλίματα. Παρά το γεγονός ότι ο Μαδούρο φαίνεται να μην κρυώνει, η στάση και το περπάτημά του δείχνουν δυσφορία.

Στα κεντρικά γραφεία της DEA, κατά την επίσημη διαδικασία καταγραφής και προσαγωγής του, διαγνώστηκε με πρώιμα συμπτώματα υποθερμίας και για αυτό τον έντυσαν πιο ζεστά: μαύρο μπουφάν κουμπωμένο μέχρι πάνω, πουλόβερ από μέσα και τον χαρακτηριστικό σκούφο, που μόλις καλύπτει το κεφάλι του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το παντελόνι και τα υποδήματά του δεν άλλαξαν. Φορά άσπρες χοντρές κάλτσες και παντόφλες, όπως συνηθίζεται για τους κρατούμενους στις ΗΠΑ. Οι παντόφλες προστατεύουν τόσο τον ίδιο όσο και τους γύρω του από πιθανούς τραυματισμούς ή μετάδοση μυκήτων, ενώ οι κάλτσες προσφέρουν ζέστη και προστασία από μικρόβια στους κοινόχρηστους χώρους.

maduro1312-620x350.jpg

