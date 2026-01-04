Βενεζουέλα: Ο λόγος που ο Μαδούρο εμφανίζεται πάντα με διαφορετικά ρούχα μετά τη σύλληψη

Η εμφάνιση του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του δημιουργεί αρκετά ερωτήματα: γιατί σε κάθε φωτογραφία φαίνεται με διαφορετικά ρούχα; Από ζακέτα σε φούτερ και στη συνέχεια με μπουφάν και σκούφο. Oι αλλαγές αυτές συνδέονται με το ταξίδι που ακολούθησε και τους κινδύνους που αυτό επιφέρει για την υγεία του.

Στην πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του και την επιδρομή της Delta Force, ο Μαδούρο βρίσκεται σε πολεμικό πλοίο φορώντας γκρι ζακέτα-φούτερ πάνω από μια λευκή φανέλα.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Καθώς οι Αμερικανοί κομάντος τον έβγαλαν από την κρεβατοκάμαρά του μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, πιθανότατα ήταν ελαφρά ντυμένος, μόνο με τη φανέλα. Στο Καράκας η θερμοκρασία χθες έφτανε τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο Ιανουάριος συνήθως έχει γύρω στους 22 βαθμούς Kελσίου. Η ζακέτα φαίνεται πως προστέθηκε λόγω αλλαγής περιοχής και πιο δροσερού κλίματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αργότερα, όταν το Boeing 757 που τον μετέφερε προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη, φορούσε γαλάζιο φούτερ και σκούφο.

? JUST IN: Photos released of Maduro giving a THUMBS UP to the cameras flanked by federal agents in the US



He seems awfully happy to be facing life in prison.



TIME FOR A SWIFT CONVICTION! pic.twitter.com/P8WsP3oRex — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 4, 2026

Στην Νέα Υόρκη η θερμοκρασία χθες ήταν -6 βαθμοί Κελσίου, πολύ διαφορετική από την ζέστη του Καράκας, και συνήθης για την εποχή, με κρύο και συχνά χιόνι.

Ο χειμώνας στη Νέα Υόρκη, με την υγρασία που τον χαρακτηρίζει, εντείνει την αίσθηση ψύχους για όσους έχουν συνηθίσει σε θερμά και ξηρά κλίματα. Παρά το γεγονός ότι ο Μαδούρο φαίνεται να μην κρυώνει, η στάση και το περπάτημά του δείχνουν δυσφορία.

? BREAKING: Venezuelans are rejoicing after HUMILIATING footage is released of "tough guy" Nicolas Maduro being escorted while shackled after arriving in the United States



Get ready for life in prison.



He deserves the justice that's coming. Welcome to the United States. pic.twitter.com/e1kqFd6PE4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 4, 2026

Στα κεντρικά γραφεία της DEA, κατά την επίσημη διαδικασία καταγραφής και προσαγωγής του, διαγνώστηκε με πρώιμα συμπτώματα υποθερμίας και για αυτό τον έντυσαν πιο ζεστά: μαύρο μπουφάν κουμπωμένο μέχρι πάνω, πουλόβερ από μέσα και τον χαρακτηριστικό σκούφο, που μόλις καλύπτει το κεφάλι του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το παντελόνι και τα υποδήματά του δεν άλλαξαν. Φορά άσπρες χοντρές κάλτσες και παντόφλες, όπως συνηθίζεται για τους κρατούμενους στις ΗΠΑ. Οι παντόφλες προστατεύουν τόσο τον ίδιο όσο και τους γύρω του από πιθανούς τραυματισμούς ή μετάδοση μυκήτων, ενώ οι κάλτσες προσφέρουν ζέστη και προστασία από μικρόβια στους κοινόχρηστους χώρους.

