«Βολές» Μαρινάκη σε αντιπολίτευση για τη σύλληψη Μαδούρο: «Κυριαρχούν η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε σήμερα (04/01) στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Βενεζουέλα, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του και την επικείμενη ανατροπή του καθεστώτος.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ως «αναμενόμενη δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο», «εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τόνισε.

«Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων», καταλογίζει στην αξιωματική αντιπολίτευση.

«Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

