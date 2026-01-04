Ποιος είναι ο στρατηγός Raizin Cane που αποθέωσε ο Τραμπ για την σύλληψη Μαδούρο

Από πιλότος F-16 και στέλεχος των ειδικών δυνάμεων, στην κορυφή της αμερικανικής στρατιωτικής ιεραρχίας, ο Caine εξελίσσεται σε κομβικό πρόσωπο της νέας, επιθετικής στρατηγικής των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ

Ο Αρχηγός του Κοινού Επιτελείου Στρατηγός Νταν Κέιν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Mar-a-Lago, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα 

(AP Photo/Alex Brandon)
Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρέθηκε ξανά ο στρατηγός John Daniel Raizin Caine, ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη δημόσια εμφάνισή του στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ για την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο χθες, Σάββατο (3/1)

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του, αποκαλώντας τον «πραγματικό στρατηγό, όχι στρατηγό της τηλεόρασης», επιβεβαιώνοντας ότι ο Caine αποτελεί έναν από τους πλέον έμπιστους ανθρώπους του στο Πεντάγωνο.

Από τα F-16 στην κορυφή των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο John Daniel Caine γεννήθηκε το 1968 στη Νέα Υόρκη και ακολούθησε από νωρίς τον δρόμο της Πολεμικής Αεροπορίας, στα βήματα του πατέρα του, επίσης πιλότου μαχητικών. Απόφοιτος του Virginia Military Institute, με σπουδές στα οικονομικά και μεταπτυχιακό στην αεροπορική πολεμική στρατηγική, υπηρέτησε κυρίως ως πιλότος F-16, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 2.800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων πάνω από 100 σε συνθήκες μάχης.

Την 11η Σεπτεμβρίου 2001 ήταν ανάμεσα στους πιλότους που ανέλαβαν την άμυνα της Ουάσινγκτον, με εντολή αν χρειαζόταν να καταρρίψουν πολιτικά αεροσκάφη που θα απειλούσαν την πρωτεύουσα.

Η γνωριμία με τον Τραμπ και η «χημεία» στο Ιράκ

Η καθοριστική στιγμή για την καριέρα του ήρθε το 2018 στο Ιράκ, όταν ως υποδιοικητής ειδικών δυνάμεων συμμετείχε στον πόλεμο κατά του ISIS. Εκεί γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο –σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο– είπε ότι το Ισλαμικό Κράτος μπορούσε να ηττηθεί «μέσα σε μία εβδομάδα».

Από τότε, ο Τραμπ αναφέρεται συχνά στον Caine ως τον στρατηγό που «δεν φοβάται να λέει την αλήθεια», ενώ τον έχει χαρακτηρίσει «πολεμιστή» και «αρχιτέκτονα της εξόντωσης του χαλιφάτου του ISIS».

Donald Trump

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και ο Αρχηγός του Κοινού Επιτελείου Στρατηγός Νταν Κέιν

(AP Photo/Alex Brandon)

Μια ανορθόδοξη επιλογή για την ηγεσία του στρατού

Η ανάδειξή του, το 2025, στη θέση του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ προκάλεσε αίσθηση. Ο Caine ήταν τριών αστέρων, σε αποστρατεία, και δεν είχε υπηρετήσει ποτέ ως αρχηγός Κλάδου ή διοικητής μεγάλης διοίκησης, κάτι πρωτοφανές για τη θέση.

Ωστόσο, η εμπειρία του στις ειδικές επιχειρήσεις, η στενή συνεργασία του με τη CIA (όπου διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής στρατιωτικών υποθέσεων) και το προφίλ του έπεισαν τελικά τη Γερουσία, η οποία τον επικύρωσε με ευρεία πλειοψηφία.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα και η σύλληψη Μαδούρο

Η επιχείρηση του Ιανουαρίου 2026 στη Βενεζουέλα αποτέλεσε μέχρι στιγμής το πιο ηχηρό στρατιωτικό γεγονός της θητείας του. Ο Caine βρέθηκε στο κέντρο του σχεδιασμού της αμερικανικής επέμβασης, η οποία κατέληξε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμιες αντιδράσεις και νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ–Λατινικής Αμερικής.

Παρότι εμφανίστηκε δημόσια δίπλα στον Τραμπ, ο λόγος του ήταν συγκρατημένος, εστιάζοντας στον ρόλο των στρατιωτών και αποφεύγοντας πολιτικές διακηρύξεις – στάση που αναλυτές ερμηνεύουν ως προσπάθεια να κρατήσει τον στρατό εκτός κομματικής αντιπαράθεσης.

Πώς βγήκε το «Raizin»

Παρατσούκλι που κέρδισε ως νεαρός πιλότος λόγω του επιθετικού τρόπου πτήσης του, το «Raizin» συνοδεύει σήμερα έναν στρατηγό που συνδυάζει σκληρή στρατιωτική εμπειρία, μυστικές επιχειρήσεις και πολιτική ισορροπία.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν ο Caine θα καταφέρει να διατηρήσει τον αμερικανικό στρατό θεσμικά ουδέτερο, σε μια περίοδο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ ως βασικό εργαλείο της εξωτερικής –και εσωτερικής– πολιτικής του.

