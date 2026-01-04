Ανατροπή Μαδούρο: Οι υπέρ, οι κατά και οι «Ελβετοί» - Πώς διαμορφώνει ο Τραμπ τον παγκόσμιο χάρτη

Η επιχείρηση - αστραπή με απόφαση του Αμερικανού προέδρου που οδήγησε στην ανατροπή και σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αιφνιδίασε την παγκόσμια κοινότητα, και εκ των πραγμάτων ηγεσίες κλήθηκαν να επιλέξουν στρατόπεδο. Υπέρ ή κατά, χωρίς να λείπουν ωστόσο και οι πιο μετριοπαθείς και διπλωμάτες.

Οργισμένες ήταν οι αντιδράσεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής, ακόμα και από ηγέτες που είναι πιο αριστεροί και που έχουν αγωνιστεί με τον Πρόεδρο Τραμπ και τις εμπορικές, δασμολογικές και άλλες πολιτικές του στην περιοχή.

Mandar un abrazo a todo el pueblo Venezolano…game over Maduro…!!!

Viva Venezuela…!!! pic.twitter.com/TCKOV1Lecx — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) January 3, 2026

Σύμμαχοι του Μαδούρο, όπως η Κούβα, η Ρωσία και η Κίνα, καταδίκασαν όπως αναμενόταν την αμερικανική επέμβαση. Και κάποιοι, όπως ένας ανώτερος Μεξικανός αξιωματούχος, είπαν ότι ο κ. Τραμπ απλώς κυνηγούσε τα μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν πιο προσεκτικοί στο να επικρίνουν τον Τραμπ, απευθύνοντας έκκληση σε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν και να υπακούσουν στο διεθνές δίκαιο.

Οι περισσότερες αντιδράσεις ήρθαν πριν ο Τραμπ ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «κυβερνήσουν τη χώρα».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ήταν ιδιαίτερα καυστικός. Καταδίκασε τη δράση των ΗΠΑ και είπε ότι «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές παρέμβασης στην πολιτική» της περιοχής. «Οι βομβιστικές επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας και η σύλληψη του προέδρου της ξεπερνούν μια απαράδεκτη γραμμή», έγραψε ο Λούλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτές οι πράξεις αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή προσβολή για την κυριαρχία της Βενεζουέλας και ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα».

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έγραψε στο X ότι «απορρίπτει την επιθετικότητα κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής». Πρόσθεσε ότι αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα, με πρόσθετη υποστήριξη «σε περίπτωση μαζικής εισροής προσφύγων».

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σύμμαχος του Μαδούρο, κατήγγειλε «εγκληματική επίθεση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζήτησε «επείγουσα αντίδραση» από τον κόσμο.

Και οι δύο χώρες, είχαν την τιμητική τους κατά τη δεύτερη ενημέρωση από τον Τραμπ, ο οποίος συνέστησε να προσέχουν.

Και ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς, ένας αριστερός του οποίου η θητεία πλησιάζει στο τέλος της, καταδίκασε επίσης την επέμβαση. «Εκφράζουμε την ανησυχία και την καταδίκη μας για τις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών που λαμβάνουν χώρα στη Βενεζουέλα και ζητάμε την αναζήτηση ειρηνικής λύσης στη σοβαρή κρίση που πλήττει τη χώρα», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως πολλοί, ζήτησε διάλογο για την επίλυση της κρίσης, «όχι μέσω βίας ή ξένης παρέμβασης».

Η αντίδραση της Ρωσίας, ήταν έντονα διατυπωμένη. Η Ρωσία, έχοντας ανοιχτό το μέτωπο της Ουκρανίας, καταδίκασε τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ ως «πράξη ένοπλης επίθεσης κατά της Βενεζουέλας». Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε την αμερικανική επίθεση «βαθιά ανησυχητική και καταδικαστέα», προσθέτοντας: «Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμα. Η ιδεολογική εχθρότητα έχει θριαμβεύσει έναντι του επιχειρηματικού πραγματισμού».

Η Ρωσία δήλωσε ότι υποστηρίζει την ηγεσία της Βενεζουέλας και ζήτησε επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθεί η αμερικανική επέμβαση.

Αντίστοιχα και η Κίνα, καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε τέτοιου είδους ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Καλούμε τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών.»

Το Ιράν, το οποίο έχει επίσης απειληθεί τις τελευταίες ημέρες από τον Τραμπ, εξέδωσε δήλωση το Σάββατο, καταδικάζοντας την επίθεση των ΗΠΑ και κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Εξαίρεση στη Λατινική Αμερική, η Αργεντινή ο πρόεδρος της οποίας πανηγύρισε τη σύλληψη του Μαδούρο. «Η ελευθερία προχωρά», έγραψε στο X.

Και η πρωθυπουργός Kamla Susheila Persad-Bissessar του γειτονικού Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η οποία δέχθηκε κριτική για την υποστήριξή της στη στρατιωτική συσσώρευση του Τραμπ εναντίον του Μαδούρο στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, τόνισε ότι η χώρα της δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην αμερικανική επιχείρηση και διατηρεί ειρηνικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα.

Η μεξικανική κυβέρνηση «καταδίκασε έντονα» τη μονομερή στρατιωτική δράση της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, προειδοποίησε για περιφερειακή αστάθεια και προέτρεψε σε διάλογο, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Το Ισραήλ χαιρετίζει την ενέργεια των Αμερικανών.

Οι επιφυλακτικοί Ευρωπαίοι

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι μίλησε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα. «Η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα», έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Μαδούρο στερείται νομιμότητας και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ζητάμε αυτοσυγκράτηση. Η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στη χώρα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει αποκλιμάκωση στη Βενεζουέλα. Έγραψε στο X ότι η ΕΕ «θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς λύση στη Βενεζουέλα». Η Ισπανία, με τους στενούς δεσμούς της με τη Λατινική Αμερική, προσφέρθηκε να μεσολαβήσει στην κρίση σε μια προσπάθεια να μεσολαβήσει για μια ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ήταν επίσης επιφυλακτικός, λέγοντας: «Θα θέλω να μιλήσω με τον πρόεδρο, θα θέλω να μιλήσω με συμμάχους, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να εξακριβώσουμε τα γεγονότα». Ερωτηθείς για την καταδίκη της αμερικανικής επέμβασης από άλλους πολιτικούς, είπε: «Πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο».

Η Ουκρανία από την πλευρά της, βρίσκεται 4 χρόνια σε πόλεμο με τη Ρωσία, υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες Τραμπ, υποστηρίζοντας, ότι υπερασπίζεται «το δικαίωμα των εθνών να ζουν ελεύθερα, χωρίς δικτατορία, καταπίεση και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Κατηγόρησε την κυβέρνηση του Μαδούρο ότι «παραβίασε όλες αυτές τις αρχές από κάθε άποψη».

Η Γαλλία ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή γραμμή, αλλά με πιο σκληρή στάση επικρίνοντας τον Μαδούρο, αλλά μιλώντας ξεκάθαρα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η στρατιωτική επιχείρηση «παραβιάζει την αρχή της μη προσφυγής στη βία που στηρίζει το διεθνές δίκαιο».

Αλλά ίσως η πιο ενδιαφέρουσα κριτική στον Τραμπ προήλθε από τον Τζόρνταν Μπαρντελά, τον πιθανό προεδρικό υποψήφιο του κόμματος Εθνικός Συναγερμός της Γαλλίας, το οποίο έχει λάβει υποστήριξη από τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. «Σε κανέναν δεν θα λείψει» το καθεστώς Μαδούρο, είπε ο Μπαρντέλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τούτου λεχθέντος, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των κρατών δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιλεκτικά», πρόσθεσε. «Η βίαιη ανατροπή μιας κυβέρνησης από το εξωτερικό δεν μπορεί να αποτελέσει αποδεκτή απάντηση, απλώς επιδεινώνει τη γεωπολιτική αστάθεια της εποχής μας».

Βενεζουέλα και Κολομβία ζητούν σύγκλιση του Σ.Α. του ΟΗΕ με τη στήριξη Ρωσίας και Κίνας, καταγγέλλοντας την πρώτη «ένοπλη επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος της Βενεζουέλας και επικαλούμενες σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Κάλεσαν, επίσης, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας στην επικείμενη συνεδρίαση, η οποία θα λάβει χώρα άμεσα, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η ακριβής ημέρα και ώρα.

