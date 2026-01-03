O Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του Μαδούρο - Με καλυμμένα μάτια και χειροπέδες
Από τον λογαριασμό του στο Trurh Social η πρώτη φωτογραφία του συλληφθέντα Μαδούρο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη δημοσιότητα έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ύστερα από αστραπιαία επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.
Βρίσκεται πάνω στο πολεμικό πλοίο Βρίσκεται στο USS Iwo Jima.
Πρόκειται για ένα τεράστιο αμφίβιο πλοίο που απέπλευσε από το Νόρφολκ στις 14 Αυγούστου με τους συνοδούς του και 4.500 πεζοναύτες.
Ο Μαδούρο εμφανίζεται φορώντας μια γκρι φόρμα και φαινόταν να έχει δεμένα τα μάτια και να είναι ακινητοποιημένος. Κρατούσε επίσης ένα πλαστικό μπουκάλι νερό.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Basketball League: Η Μύκονος σταμάτησε το σερί του ΠΑΟΚ
18:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το Ισραήλ «χαιρετίζει την απομάκρυνση του προέδρου Μαδούρο»
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ