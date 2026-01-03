O Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του Μαδούρο - Με καλυμμένα μάτια και χειροπέδες

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ύστερα από αστραπιαία επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Βρίσκεται πάνω στο πολεμικό πλοίο Βρίσκεται στο USS Iwo Jima.

Πρόκειται για ένα τεράστιο αμφίβιο πλοίο που απέπλευσε από το Νόρφολκ στις 14 Αυγούστου με τους συνοδούς του και 4.500 πεζοναύτες.

Ο Μαδούρο εμφανίζεται φορώντας μια γκρι φόρμα και φαινόταν να έχει δεμένα τα μάτια και να είναι ακινητοποιημένος. Κρατούσε επίσης ένα πλαστικό μπουκάλι νερό.

