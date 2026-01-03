Η Μόσχα «προτρέπει την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει τον Μαδούρο»
Τι ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ρωσία προέτρεψε τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.
«Βάσει επιβεβαιωμένων αναφορών ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται στις ΗΠΑ, προτρέπουμε εντόνως την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και τη σύζυγό του», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Basketball League: Η Μύκονος σταμάτησε το σερί του ΠΑΟΚ
18:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το Ισραήλ «χαιρετίζει την απομάκρυνση του προέδρου Μαδούρο»
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ