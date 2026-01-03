Βενεζουέλα: Αγωνία για τους 3.000 Έλληνες στο Καράκας

Ωρες αγωνίας για την ελληνική κοινότητα που ζει στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε επικοινωνία του ΕΡΤnews με κατοίκους του Καράκας μεταφέρθηκε η εικόνα που επικρατεί στην πόλη στην οποία υπάρχει «σιωπητήριο» και όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Ο Π. Ευάγγελος, ιερέας ορδόδοξων κοινοτήτων Βενεζουέλας,μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤnews ότι το ξημέρωμα που σημειώθηκαν οι επιθέσεις, επικοινώνησε με μέλη της κοινότητας οι οποίοι τους είπαν ότι βρίσκονταν κοντά στο σημείο, αλλά είναι καλά στην υγεία τους. «Ξέρουμε ότι όλοι είναι καλά στην υγελια τους. Αλλά δεν έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους», σημείωσε και πρόσθεσε ότι αυτό που γνωρίζουν μέχρι τώρα είναι ότι ο στρατός θα κλείσει τους δρόμους στο Καράκας.

Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι ακόμα και περιοχών μακριά από το Καράκας, οι κάτοικοι έσπευσαν στα καταστήματα να προμηθευτούν τρόφιμα.

Πολίτης που ήρθε πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα, μίλησε στο ΕΡΤnews για την κατάσταση που επικρατεί στο Καράκας όπως την περιέγραψαν οι συγγενείς του. «Ο φόβος είναι μεγάλος, μπορεί να βομβαρδίσουν ξανά, αυτό φοβούνται, όλοι έχουν όπλα, όλες οι ομάδες.

Άμεση ήταν η αντίδταση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών το οποίο σε ανάρτησή του στο Χ: «Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».