Χέγκσεθ: Δεν συγκρίνεται με το Ιράκ η επιχείρηση σύλληψης Μαδούρο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε ότι η επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δεν συγκρίνεται με την εισβολή στο Ιράκ, κάνοντας λόγο για μια εντελώς διαφορετική στρατηγική. Σε συνέντευξή του στο CBS News χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «πρόεδρο της δράσης» και περιέγραψε την επιχείρηση ως τολμηρή.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι η ειρήνη προϋποθέτει ισχύ, επαινώντας τον σχεδιασμό της επιχείρησης, ενώ απέρριψε τους παραλληλισμούς με το Ιράκ, σημειώνοντας ότι τότε οι ΗΠΑ υπέστησαν μακροχρόνιο κόστος χωρίς οικονομικά οφέλη. Αντίθετα, όπως είπε, η παρούσα προσέγγιση στοχεύει σε πρόσβαση σε πόρους χωρίς απώλειες Αμερικανών στρατιωτών.

