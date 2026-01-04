Βενεζουέλα: Προσωρινή πρόεδρος της χώρας η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μιλάει στους δημοσιογράφους στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Καράκας της Βενεζουέλας, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε αργά το Σάββατο την αντιπρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της χώρας, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την μεταφορά σε αμερικανικό έδαφος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ροντρίγκεζ «αναλαμβάνει και ασκεί, σε ιδιότητα αναπληρώτριας, όλα τα χαρακτηριστικά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που είναι συνυφασμένα με το αξίωμα του προέδρου… προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας».

Οι δικαστές δεν κηρύξουν τον Μαδούρο μόνιμα έκπτωτο από το αξίωμά του, μια απόφαση που απαιτεί τη διεξαγωγή εκλογών εντός 30 ημερών.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν μιλήσει σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία. Πολύ απλό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η ίδια η Ροντρίγκεζ, όμως, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας, μαζί με τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, κάλεσε σε ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός έθνους.

