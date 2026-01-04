Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταγγέλλει την παραβίαση «της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας»

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε χθες Σάββατο τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας» μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας νωρίς το πρωί και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο.

«Οι βομβαρδισμοί στο έδαφος της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης», τόνισε ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα μέσω X.

Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά» στις επιθέσεις αυτές.

Κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων θητειών του (2003-2010), ο Λούλα ήταν σημαντικός σύμμαχος του εκλιπόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες (1999-2013), μέντορα του κ. Μαδούρο.

Όμως η σχέση του με αυτόν τον τελευταίο, που τον διαδέχθηκε μετά τον θάνατό του το 2013, σταδιακά επιδεινώθηκε, έπειτα από εκλογές που αμφισβητήθηκαν από μέρος της διεθνούς κοινότητας. Ο Λούλα δεν αναγνώρισε την τρίτη επανεκλογή του κ. Μαδούρο στην προεδρία το 2024 -- χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει ούτε τη νίκη του υποψήφιου της δεξιάς.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί «θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές της ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής», έκρινε ο Λούλα χθες. «Η καταδίκη της χρήσης βίας είναι συνεπής με τη θέση που υιοθετεί πάντα η Βραζιλία», υπενθύμισε.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος συγκάλεσε κατόπιν δυο υπουργικά συμβούλια. «Η κατάσταση στα σύνορα δεν ήταν ποτέ τόσο ήρεμη όσο σήμερα», δήλωσε στον Τύπο ο υπουργός Άμυνας Ζουζέ Μούτσιο, αντιδρώντας στις «φήμες» περί κλεισίματος των συνόρων.

Η Βραζιλία και η Βενεζουέλα μοιράζονται σύνορα μήκους 2.000 και πλέον χιλιομέτρων.

Απόντος του κ. Μαδούρο, η Βραζιλία θεωρεί την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες «προσωρινή πρόεδρο», ανέφερε η υπηρεσιακή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Λάουρα ντα Χόσα.

Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος Λούλα είχε προσφερθεί να μεσολαβήσει για να διεξαχθεί διάλογος ανάμεσα στους ομολόγους του Τραμπ και Μαδούρο, προκειμένου «να αποφευχθεί ένοπλη σύρραξη στη Λατινική Αμερική».

