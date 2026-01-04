Σιδηροδέσμιος ο Μαδούρο σε στρατιωτικό αεροδρόμιο των ΗΠΑ - Περικυκλωμένος από πράκτορες της DEA

Περικυκλωμένος από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας ο Νικολά Μαδούρο οδηγείται σε κτήριο του αεροδρομίου, αφού έφτασε στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα πλάνα διεθνών δικτύων, δυνάμεις της εθνoφρουράς και της DEA είχαν περικλυκώσει το σημείο και με συνοδεία και χειροπέδες στα χέρια ο Μαδούρο βγήκε από το αεροσκάφος.

Ακολούθως αναμένεται να μεταφερθεί με ελικόπτερο στην πόλη, όπου θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση και θα μεταφερθεί στις φυλακές του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης, δήλωσαν αξιωματούχοι στο NBC News.

Ο Μαδούρο έχει τεθεί υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων.

