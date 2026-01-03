Ο Μαδούρο προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη
Ο Βενεζουελάνος ηγέτης αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αεροσκάφος που μετέφερε τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, προσγειώθηκε στη βάση της Εθνοφρουράς Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο.
Ο Βενεζουελάνος ηγέτης αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα.
Το ζεύγος φέρεται να σύρθηκε έξω από την κρεβατοκάμαρά του κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, μέσα στη νύχτα.
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποσφράγισε σήμερα νέο κατηγορητήριο σε βάρος του Μαδούρο, της συζύγου του και του γιου του
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Viral o Πάπας Λέων - Του χάρισαν «αγαπημένη καραμέλα στη γη»
21:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
21:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα
21:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»
21:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έξι ξαφνικοί θάνατοι στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα
11:43 ∙ WHAT THE FACT