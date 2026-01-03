Ο Μαδούρο προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη

Αεροσκάφος που μετέφερε τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, προσγειώθηκε στη βάση της Εθνοφρουράς Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο.

Ο Βενεζουελάνος ηγέτης αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα.

Το ζεύγος φέρεται να σύρθηκε έξω από την κρεβατοκάμαρά του κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, μέσα στη νύχτα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποσφράγισε σήμερα νέο κατηγορητήριο σε βάρος του Μαδούρο, της συζύγου του και του γιου του