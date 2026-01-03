«Παγιδευμένοι» στον παράδεισο - Η σύλληψη Μαδούρο σταματά όλες τις πτήσεις στην Καραϊβική

Χιλιάδες τουρίστες έχουν παγιδευτεί στην Καραϊβική μετά τη διακοπή των πτήσεων μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άνθρωποι που βρίσκονταν για διακοπές στα νησιά της Καραϊβικής αιφνιδιάστηκαν όταν αντιλήφθηκαν ότι οι πτήσεις τους έχουν ακυρωθεί και πρέπει να επαναπρογραμματιστούν, χωρίς όμως να γνωρίζουν το πότε και ακόμα χειρότερα αν θα αποζημιωθούν από τις αεροπορικές εταιρίες ή πώς θα επιβιώσουν μέχρι την αποκατάσταση των δρομολογίων.

According to the flight-tracking site FlightAware, more than 700 flights traveling through U.S. airports had been canceled by noon Saturday.



Puerto Rico’s main airport canceled nearly half its flights Saturday. https://t.co/oZHHvZFS7b — The Washington Post (@washingtonpost) January 3, 2026

Για παράδειγμα ο ιστότοπος της Delta δεν εμφανίζει διαθέσιμες εξερχόμενες πτήσεις μέχρι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

Το αεροδρόμιο Cyril E. King, που βρίσκεται στο St. Thomas, ακύρωσε 43 πτήσεις το άββατο. Το διεθνές αεροδρόμιο Queen Beatrix, που βρίσκεται στην Αρούμπα, ακύρωσε 44 πτήσεις, σύμφωνα με το Flight Aware.

Το Luis Munoz Marin International στο Πουέρτο Ρίκο είχε τις περισσότερες ακυρώσεις με 169.

Evidence global inside of the country of Puerto Rico in the airport Luis Munoz Marin in the terminal number 1 The door is number 1 For spirit airlines of the country of the United States connection to New York-Area of Queens inside of the terminal 1 in the airport jhon F Kennedy pic.twitter.com/HujWgkCvOH — Jean Villacreses (@JeanVillac35160) January 1, 2026

Συνολικά επηρεάζονται 19 αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις ΗΠΑ και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το Πουέρτο Ρίκο, τον Άγιο Μαρτίνο, την Αγία Λουκία, τα Μπαρμπάντος και άλλα, σύμφωνα με την American Airlines.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο αμερικανικό κοινό σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι πίστευε ότι η Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα είχε ολοκληρωθεί, αλλά ότι ο στρατός ήταν και είναι έτοιμος για ένα δεύτερο χτύπημα εάν χρειαστεί.

Αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να προκαλέσει νευρικότητα στις αεροπορικές εταιρείες, αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Βενεζουέλα σχεδιάζει οποιοδήποτε είδος αντιποίνων - ή ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει.

«Είναι μια επίθεση που οι άνθρωποι δεν έχουν δει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Τραμπ και ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη Βενεζουέλα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν ανέφερε πότε θα ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Πολλοί Βενεζουελάνοι που εγκατέλειψαν τη χώρα της Νότιας Αμερικής ζουν σε νησιά της Καραϊβικής.