«Παγιδευμένοι» στον παράδεισο - Η σύλληψη Μαδούρο σταματά όλες τις πτήσεις στην Καραϊβική

Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αποκατασταθούν οι πτήσεις και κυρίως πως θα επιβιώσουν μέχρι τότε

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Παγιδευμένοι» στον παράδεισο - Η σύλληψη Μαδούρο σταματά όλες τις πτήσεις στην Καραϊβική
Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες τουρίστες έχουν παγιδευτεί στην Καραϊβική μετά τη διακοπή των πτήσεων μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άνθρωποι που βρίσκονταν για διακοπές στα νησιά της Καραϊβικής αιφνιδιάστηκαν όταν αντιλήφθηκαν ότι οι πτήσεις τους έχουν ακυρωθεί και πρέπει να επαναπρογραμματιστούν, χωρίς όμως να γνωρίζουν το πότε και ακόμα χειρότερα αν θα αποζημιωθούν από τις αεροπορικές εταιρίες ή πώς θα επιβιώσουν μέχρι την αποκατάσταση των δρομολογίων.

Για παράδειγμα ο ιστότοπος της Delta δεν εμφανίζει διαθέσιμες εξερχόμενες πτήσεις μέχρι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

Το αεροδρόμιο Cyril E. King, που βρίσκεται στο St. Thomas, ακύρωσε 43 πτήσεις το άββατο. Το διεθνές αεροδρόμιο Queen Beatrix, που βρίσκεται στην Αρούμπα, ακύρωσε 44 πτήσεις, σύμφωνα με το Flight Aware.

Το Luis Munoz Marin International στο Πουέρτο Ρίκο είχε τις περισσότερες ακυρώσεις με 169.

Συνολικά επηρεάζονται 19 αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις ΗΠΑ και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το Πουέρτο Ρίκο, τον Άγιο Μαρτίνο, την Αγία Λουκία, τα Μπαρμπάντος και άλλα, σύμφωνα με την American Airlines.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο αμερικανικό κοινό σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι πίστευε ότι η Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα είχε ολοκληρωθεί, αλλά ότι ο στρατός ήταν και είναι έτοιμος για ένα δεύτερο χτύπημα εάν χρειαστεί.

Αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να προκαλέσει νευρικότητα στις αεροπορικές εταιρείες, αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Βενεζουέλα σχεδιάζει οποιοδήποτε είδος αντιποίνων - ή ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει.

«Είναι μια επίθεση που οι άνθρωποι δεν έχουν δει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Τραμπ και ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη Βενεζουέλα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν ανέφερε πότε θα ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Πολλοί Βενεζουελάνοι που εγκατέλειψαν τη χώρα της Νότιας Αμερικής ζουν σε νησιά της Καραϊβικής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες «παγιδευμένοι» στον παράδεισο - Η σύλληψη Μαδούρο σταματά όλες τις πτήσεις από και προς 19 νησιά της Καραϊβικής

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Eκτακτη συνεδρίαση ΣΑ ΟΗΕ τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Viral o Πάπας Λέων - Του χάρισαν «αγαπημένη καραμέλα στη γη»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ο Ουρούτια θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μεταπολίτευση στη Βενεζουέλα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς «τακτική» στο αστυνομικό τμήμα - Φωτογραφία σύλληψης 6 μήνες πριν τον θάνατό της

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νεκρική σιγή και μυρωδιά καμένου στο Καράκας μετά την επίθεση των ΗΠΑ

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Στον εισαγγελέα οι δράστες που καταδίωξαν και πυροβόλησαν 38χρονο -Συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο είναι «ο μόνος πρόεδρος» της χώρας, δηλώνει η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες

22:24ΚΟΣΜΟΣ

«Περιστρεφόμενα» κρεβάτια και κινητά τηλέφωνα - Πώς ο Μαδούρο σχεδίαζε να «επιβιώσει» από τον Τραμπ

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας - Προτεραιότητα η ειρηνική μετάβαση

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας: Μας είχαν δοθεί οδηγίες εδώ και 5 μήνες- Έχουμε και σχέδιο διαφυγής

22:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση»: Όλες οι λεπτομέρειες για την κινηματογραφική σύλληψη Μαδούρο και οι «πολλαπλές συμπλοκές αυτοάμυνας»

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περνά στα χέρια των ΗΠΑ - Τι σηματοδοτεί η σύλληψη Μαδούρο, επιφυλακτικές οι αμερικάνικες εταιρείες

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο

21:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τον μεθυσμένο οδηγό που χτύπησε σε επτά παρκαρισμένα οχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Έξι ξαφνικοί θάνατοι στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες

22:24ΚΟΣΜΟΣ

«Περιστρεφόμενα» κρεβάτια και κινητά τηλέφωνα - Πώς ο Μαδούρο σχεδίαζε να «επιβιώσει» από τον Τραμπ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περνά στα χέρια των ΗΠΑ - Τι σηματοδοτεί η σύλληψη Μαδούρο, επιφυλακτικές οι αμερικάνικες εταιρείες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς «τακτική» στο αστυνομικό τμήμα - Φωτογραφία σύλληψης 6 μήνες πριν τον θάνατό της

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πρώτη εμφάνιση των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ όπου κάηκαν 40 άνθρωποι

22:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση»: Όλες οι λεπτομέρειες για την κινηματογραφική σύλληψη Μαδούρο και οι «πολλαπλές συμπλοκές αυτοάμυνας»

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας: Μας είχαν δοθεί οδηγίες εδώ και 5 μήνες- Έχουμε και σχέδιο διαφυγής

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νεκρική σιγή και μυρωδιά καμένου στο Καράκας μετά την επίθεση των ΗΠΑ

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Στον εισαγγελέα οι δράστες που καταδίωξαν και πυροβόλησαν 38χρονο -Συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας - Προτεραιότητα η ειρηνική μετάβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ