«Παγιδευμένοι» στον παράδεισο - Η σύλληψη Μαδούρο σταματά όλες τις πτήσεις στην Καραϊβική
Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αποκατασταθούν οι πτήσεις και κυρίως πως θα επιβιώσουν μέχρι τότε
Χιλιάδες τουρίστες έχουν παγιδευτεί στην Καραϊβική μετά τη διακοπή των πτήσεων μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Άνθρωποι που βρίσκονταν για διακοπές στα νησιά της Καραϊβικής αιφνιδιάστηκαν όταν αντιλήφθηκαν ότι οι πτήσεις τους έχουν ακυρωθεί και πρέπει να επαναπρογραμματιστούν, χωρίς όμως να γνωρίζουν το πότε και ακόμα χειρότερα αν θα αποζημιωθούν από τις αεροπορικές εταιρίες ή πώς θα επιβιώσουν μέχρι την αποκατάσταση των δρομολογίων.
Για παράδειγμα ο ιστότοπος της Delta δεν εμφανίζει διαθέσιμες εξερχόμενες πτήσεις μέχρι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.
Το αεροδρόμιο Cyril E. King, που βρίσκεται στο St. Thomas, ακύρωσε 43 πτήσεις το άββατο. Το διεθνές αεροδρόμιο Queen Beatrix, που βρίσκεται στην Αρούμπα, ακύρωσε 44 πτήσεις, σύμφωνα με το Flight Aware.
Το Luis Munoz Marin International στο Πουέρτο Ρίκο είχε τις περισσότερες ακυρώσεις με 169.
Συνολικά επηρεάζονται 19 αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις ΗΠΑ και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το Πουέρτο Ρίκο, τον Άγιο Μαρτίνο, την Αγία Λουκία, τα Μπαρμπάντος και άλλα, σύμφωνα με την American Airlines.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο αμερικανικό κοινό σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι πίστευε ότι η Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα είχε ολοκληρωθεί, αλλά ότι ο στρατός ήταν και είναι έτοιμος για ένα δεύτερο χτύπημα εάν χρειαστεί.
Αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να προκαλέσει νευρικότητα στις αεροπορικές εταιρείες, αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Βενεζουέλα σχεδιάζει οποιοδήποτε είδος αντιποίνων - ή ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
«Είναι μια επίθεση που οι άνθρωποι δεν έχουν δει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Τραμπ και ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη Βενεζουέλα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν ανέφερε πότε θα ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.
Πολλοί Βενεζουελάνοι που εγκατέλειψαν τη χώρα της Νότιας Αμερικής ζουν σε νησιά της Καραϊβικής.