"Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία!¨"Κάτω ο ιμπεριαλισμός", φώναζαν οι διαδηλωτές που κρατούσαν σημαίες των δύο χωρών.

Κούβα: Ζητά συσπείρωση των «λαών» της Αμερικής - Διάγγελμα από τον πρόεδρο της χώρας

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ παρευρίσκεται σε συγκέντρωση στην Αβάνα της Κούβας, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνσή του από τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κάλεσε σήμερα τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να "συσπειρωθούν" μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την "απαγωγή" του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

"Λαοί της Αμερικής, συσπειρωνόμαστε!", είπε ο Κουβανός πρόεδρος σε διαδήλωση στην Αβάνα, που κάλεσε το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα προκειμένου να καταγγείλει τη "στρατιωτική επίθεση" της Ουάσινγκτον εναντίον της Βενεζουέλας.

Στη διαδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε πλατεία της πρωτεύουσας απέναντι από την πρεσβεία των ΗΠΑ, ο Κουβανός πρόεδρος καταδίκασε τη "στυγνή και δόλια επίθεση" που εξαπέλυσε η Ουάσινγκτον και την "απαράδεκτη και βάρβαρη απαγωγή" του Νικολάς Μαδούρο.

"Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε να υποτιμήσει τις σοβαρές επιπτώσεις τέτοιων εγκληματικών ενεργειών για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη" πρόσθεσε ο Κουβανός πρόεδρος ενώπιον πολλών χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στην Αβάνα, Ορλάντο Μανέιρο.

"Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία!¨"Κάτω ο ιμπεριαλισμός", φώναζαν οι διαδηλωτές που κρατούσαν σημαίες των δύο χωρών.

"Δεν φοβόμαστε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι χρειαστεί για τη Βενεζουέλα, για την Κούβα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιαμίλα Σαρντούι, 52 ετών, που συμμετείχε στη διαδήλωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί μετά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

"Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέλος της κυβέρνησης, θα ήμουν τουλάχιστον λίγο ανήσυχος", είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι "η Κούβα είναι μια καταστροφή" και ότι η χώρα "διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες".

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση στην Κούβα, την οποία περιέλαβε και πάλι στον κατάλογο των χωρών που σύμφωνα με τις ΗΠΑ "χρηματοδοτούν την τρομοκρατία", κάτι που εμποδίζει κυρίως το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Υπό το συνδυασμένο αποτέλεσμα του εμπάργκο της Ουάσινγκτον και των δομικών αδυναμιών της οικονομίας του το νησί αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τριάντα ετών.

Υποφέρει από έλλειψη ρευστού και καυσίμων, που επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρισμού και την οικονομική δραστηριότητα. Η Βενεζουέλα προμηθεύει την Κούβα πετρέλαιο με αντάλλαγμα την αποστολή κυρίως ιατρικού προσωπικού.

