«Παρέλυσαν» οι εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα μετά το πλήρες εμπάργκο των ΗΠΑ

Σε πλήρη παράλυση έχουν περιέλθει οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς η πολιτική αναταραχή και το εμπάργκο που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά μπλοκάρει την κίνηση δεξαμενόπλοιων από τα λιμάνια της χώρας. Σύμφωνα με πηγές κοντά στις επιχειρήσεις, οι λιμενικές αρχές δεν έχουν λάβει αιτήματα για την έγκριση απόπλου φορτωμένων πλοίων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε καθολική διακοπή των αποστολών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ότι επιβλέπει πολιτική μετάβαση στη χώρα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το «εμπάργκο πετρελαίου» βρίσκεται πλέον σε πλήρη ισχύ. Ως αποτέλεσμα, δεξαμενόπλοια που είχαν φορτώσει αργό πετρέλαιο και καύσιμα με προορισμό τις ΗΠΑ και την Ασία παραμένουν αγκυροβολημένα, ενώ άλλα εγκατέλειψαν τα λιμάνια χωρίς φορτίο.

Στο βασικό πετρελαϊκό λιμάνι της Βενεζουέλας, το Χοσέ, δεν καταγράφηκε καμία δραστηριότητα φόρτωσης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων. Η αναστολή των εξαγωγών επηρεάζει ακόμη και πλοία που ναυλώνονται από την Chevron, τον βασικό ξένο εταίρο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι, εάν η κατάσταση παραταθεί, η Βενεζουέλα ενδέχεται να αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή στα πετρελαιοπηγεία, καθώς οι δεξαμενές αποθήκευσης και τα πλοία που χρησιμοποιούνται για πλωτή αποθήκευση έχουν ήδη γεμίσει.