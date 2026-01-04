Κατάσκοποι, drones και φλογοβόλα: Πώς συνέλαβαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο

Μια μικρή ομάδα, στην οποία συμμετείχε και μία πηγή εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, παρατηρούσε επι μήνες πού κοιμόταν ο 63χρονος Νίκολας Μαδούρο, τι έτρωγε, τι φορούσε και, σύμφωνα με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ακόμη και «τα κατοικίδιά του».

Στη συνέχεια, στις αρχές Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκε μια προγραμματισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Absolute Resolve». Ήταν αποτέλεσμα μηνών σχολαστικού σχεδιασμού και προβών, οι οποίες περιελάμβαναν ακόμη και τη δημιουργία ενός ακριβούς αντιγράφου σε φυσικό μέγεθος του σπιτιού του Μαδούρο στο Καράκας από επίλεκτα αμερικανικά στρατεύματα για να εξασκηθούν στις διαδρομές εισόδου.

Το σχέδιο -το οποίο ισοδυναμούσε με στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, κάτι που δεν είχε ξαναβιώσει η περιοχή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου- παρέμεινε μυστικό. Το Κογκρέσο δεν ενημερώθηκε ούτε ζητήθηκε η γνώμη του εκ των προτέρων. Με τις ακριβείς λεπτομέρειες να έχουν καθοριστεί, οι κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι απλώς έπρεπε να περιμένουν τις βέλτιστες συνθήκες για να ξεκινήσουν.

Ήθελαν να μεγιστοποιήσουν το στοιχείο της έκπληξης, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο. Υπήρξε μια λανθασμένη εκκίνηση τέσσερις ημέρες νωρίτερα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την έγκριση, αλλά επέλεξαν να περιμένουν καλύτερο καιρό και λιγότερη συννεφιά.

«Το διάστημα που μεσολάβησε από τα Χριστούγεννα μέχρι την Πρωτοχρονιά, οι άνδρες και οι γυναίκες του στρατού των ΗΠΑ ήταν έτοιμοι, περιμένοντας υπομονετικά να μας διατάξει ο πρόεδρος να δράσουμε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο το πρωί ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός της χώρας.

«Καλή τύχη και καλή επιτυχία»

Η εντολή του προέδρου για την έναρξη της αποστολής δόθηκε τελικά στις 05:46 ( ώρα Ελλάδος) το Σάββατο. «Είχαμε σκοπό να το κάνουμε αυτό πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, και ξαφνικά όλα ξεκίνησαν. Και είπαμε: πάμε», δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ στο Fox & Friends το Σάββατο, ώρες μετά την ολονύκτια επιδρομή.

«Μας είπε, και το εκτιμούμε... καλή τύχη και καλή επιτυχία», είπε ο στρατηγός Κέιν. Η εντολή του Τραμπ δόθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Καράκας, δίνοντας στον στρατό το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας για να επιχειρήσει στο σκοτάδι. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια αποστολή δύο ωρών και είκοσι λεπτών από αέρος, ξηράς και θάλασσας που άφησε άναυδη πολλούς στην Ουάσινγκτον και σε όλο τον κόσμο.

Από άποψη κλίμακας και ακρίβειας, ήταν σχεδόν πρωτοφανές. Και προκάλεσε άμεση καταδίκη από αρκετές περιφερειακές δυνάμεις, με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα να λέει ότι η βίαιη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας έθεσε «ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα».

Ο Τραμπ δεν παρακολούθησε την αποστολή από την αίθουσα έκτακτης ανάγκης του Λευκού Οίκου. Αντ' αυτού, ήταν περιτριγυρισμένος από τους συμβούλους του στο κλαμπ Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου παρακολούθησε ζωντανά την επιχείρηση πλαισιωμένος από τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Ήταν κάτι απίστευτο», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο. «Αν βλέπατε τι συνέβη, εννοώ, το παρακολούθησα κυριολεκτικά σαν να παρακολουθούσα τηλεοπτική εκπομπή. Και αν βλέπατε την ταχύτητα, τη βία... ήταν απλώς κάτι καταπληκτικό, μια καταπληκτική δουλειά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι».

Τους τελευταίους μήνες, χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώθηκαν με ένα αεροπλανοφόρο και δεκάδες πολεμικά πλοία στη μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση εδώ και δεκαετίες, καθώς ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατία και ανατίναξε δεκάδες μικρά σκάφη που κατηγορούνταν για μεταφορά ναρκωτικών στην περιοχή.

Αλλά τα πρώτα σημάδια της Επιχείρησης «Absolute Resolve» ήταν στον ουρανό. Περισσότερα από 150 αεροσκάφη - συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών αεροσκαφών και αναγνωριστικών αεροσκαφών - τελικά αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Ήταν πολύ περίπλοκο, εξαιρετικά περίπλοκο, όλος ο ελιγμός, οι προσγειώσεις, ο αριθμός των αεροσκαφών», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News. «Είχαμε ένα μαχητικό αεροσκάφος για κάθε πιθανή κατάσταση».

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Καράκας περίπου στις 02:00 (τοπική ώρα) και σύννεφα καπνού υψώνονταν πάνω από την πόλη. «Άκουσα έναν δυνατό ήχο, μια δυνατή έκρηξη», δήλωσε η δημοσιογράφος Άνα Βανέσα Ερέρο στο BBC. «Μετατόπισε όλα τα παράθυρα. Αμέσως μετά είδα ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που σχεδόν εμπόδιζε ολόκληρη τη θέα». Πρόσθεσε: «Αεροπλάνα και ελικόπτερα πετούσαν σε όλη την πόλη».

Σύντομα, βίντεο που έδειχναν πολλά αεροσκάφη στον ουρανό - και άλλα που έδειχναν τις εμφανείς συνέπειες των εκρήξεων - άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα από αυτά έδειχνε μια συνοδεία ελικοπτέρων να πετάει σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από το Καράκας καθώς καπνός υψωνόταν από τις φαινομενικές εκρήξεις.

Inside Operation 'Absolute Resolve': The meticulous months-long plan to seize Maduro and the harrowing escape under fire https://t.co/4hGwsyT2bU — Daily Mail (@DailyMail) January 4, 2026

«Ξυπνήσαμε γύρω στη 01:55 από τον βρυχηθμό των εκρήξεων και το βουητό των αεροπλάνων που πετούσαν πάνω από το Καράκας», δήλωσε στο BBC μια αυτόπτης μάρτυρας, η Ντανιέλα. «Τα πάντα ήταν βυθισμένα στο απόλυτο σκοτάδι, φωτισμένα μόνο από τις λάμψεις των κοντινών εκρήξεων». Πρόσθεσε: «Οι γείτονες αντάλλασσαν μηνύματα στην ομαδική συνομιλία της πολυκατοικίας, όλοι μπερδεμένοι και αγνοώντας τι συνέβαινε [και] φοβισμένοι από τις εκρήξεις».

Το BBC Verify εξέτασε μια σειρά από βίντεο που δείχνουν εκρήξεις, φωτιές και καπνό σε τοποθεσίες γύρω από το Καράκας για να εντοπίσει ακριβώς ποιες τοποθεσίες έγιναν στόχος. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιώσει πέντε τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Generalissimo Francisco de Miranda, ενός αεροδρομίου γνωστού ως La Carlota και του Port La Guaira, του κύριου αγωγού του Καράκας προς την Καραϊβική Θάλασσα.

Χάρτης που δείχνει τις τοποθεσίες των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ εντός και γύρω από το Καράκας της Βενεζουέλας

Ορισμένες από τις αμερικανικές επιδρομές στόχευαν συστήματα αεράμυνας και άλλους στρατιωτικούς στόχους, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Τραμπ πρότεινε επίσης οι ΗΠΑ να διακόψουν την ηλεκτροδότηση στο Καράκας πριν από την έναρξη της αποστολής, αν και δεν διευκρίνισε πώς. «Τα φώτα του Καράκας ήταν σε μεγάλο βαθμό σβηστά λόγω μιας συγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης που έχουμε», είπε. «Ήταν σκοτεινά και ήταν θανατηφόρα».

«Ήξεραν ότι θα ερχόμασταν»

Καθώς οι επιδρομές μαίνονταν γύρω από το Καράκας, οι αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη. Μεταξύ αυτών ήταν μέλη της επίλεκτης Δύναμης Δέλτα, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με πηγές στο CBS. Ήταν βαριά οπλισμένοι και κουβαλούσαν ένα φλογοβόλο σε περίπτωση που χρειάζονταν να σπάσουν τις μεταλλικές πόρτες της κατοικίας του Μαδούρο.

Τα στρατεύματα έφτασαν στην τοποθεσία του Μαδούρο λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων στις 02:01 τοπική ώρα, σύμφωνα με τον στρατηγό Κέιν. Ο Τραμπ περιέγραψε το καταφύγιο ως στρατιωτικό «φρούριο» στην καρδιά του Καράκας, λέγοντας: «Βρίσκονταν σε ετοιμότητα και μας περίμεναν. Ήξεραν ότι ερχόμασταν».

Τα στρατεύματα δέχτηκαν πυρά όταν έφτασαν και ένα από τα αμερικανικά ελικόπτερα χτυπήθηκε, αλλά μπορούσε ακόμη να πετάει. «Η δύναμη απαγωγής κατέβηκε στο αρχηγείο του Μαδούρο και κινήθηκε με ταχύτητα, ακρίβεια και πειθαρχία», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν. «Απλώς εισέβαλαν και εισέβαλαν σε μέρη που δεν ήταν πραγματικά δυνατό να παραβιαστούν, ξέρετε, σε ατσάλινες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο», σχολίασε ο Τραμπ.

Les dessous d’«Absolute Resolve», l’opération militaire qui a permis aux États-Unis d'enlever Nicolas Maduro

➡️ https://t.co/BPfJcvOiQE pic.twitter.com/vUBHK1k5DU — RFI (@RFI) January 4, 2026

Μόνο καθώς η επιχείρηση -κατά την οποία συνελήφθη και η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες -βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Ρούμπιο άρχισε να ενημερώνει τους νομοθέτες για την ενέργεια, μια απόφαση που έκτοτε έχει προκαλέσει οργή σε ορισμένους στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Ο Νικολάς Μαδούρο είναι ένας παράνομος δικτάτορας. Αλλά η έναρξη στρατιωτικής δράσης χωρίς την άδεια του Κογκρέσου και χωρίς ένα αξιόπιστο σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει είναι απερίσκεπτη», δήλωσε ο κορυφαίος Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ, επικεφαλής του κόμματος στη Γερουσία.

Η ενημέρωση του Κογκρέσου εκ των προτέρων θα είχε θέσει σε κίνδυνο την αποστολή, δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το Σάββατο. «Το Κογκρέσο έχει την τάση να διαρρέει πληροφορίες», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αυτό δεν θα ήταν καλό».

Στο κτήμα του Μαδούρο, καθώς εισέβαλαν επίλεκτα αμερικανικά στρατεύματα, ο Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας - ο οποίος φέρεται να έχει αυξήσει την εξάρτησή του από Κουβανούς σωματοφύλακες τους τελευταίους μήνες - προσπάθησε να διαφύγει σε ένα ασφαλές δωμάτιο. «Προσπαθούσε να φτάσει σε ένα ασφαλές μέρος, το οποίο δεν ήταν ασφαλές, επειδή θα είχαμε ανατινάξει την πόρτα σε περίπου 47 δευτερόλεπτα», είπε ο Τραμπ.

«Έφτασε στην πόρτα. Δεν μπόρεσε να την κλείσει. Τον έσπρωξαν τόσο γρήγορα που δεν μπήκε σε εκείνο [το δωμάτιο].» Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είχαν σκοτώσει τον Μαδούρο, έναν αυταρχικό ηγέτη που ανέλαβε την προεδρία το 2013, αν είχε αντισταθεί στη σύλληψή του, ο Τραμπ απάντησε: «Θα μπορούσε να είχε συμβεί».

Από την αμερικανική πλευρά, «μερικοί άνδρες χτυπήθηκαν», είπε, αλλά κανένα μέλος των Αμερικανών ενόπλων δυνάμεων δεν σκοτώθηκε. Οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν επιβεβαιώσει τυχόν θύματα. Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει προηγουμένως αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο. Ωστόσο, μέχρι τις 04:20 τοπική ώρα το Σάββατο, ελικόπτερα έφευγαν από το έδαφος της Βενεζουέλας με τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, υπό κράτηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και καθ' οδόν προς τη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.

Σχεδόν ακριβώς μία ώρα αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την είδηση ​​της σύλληψής του σε όλο τον κόσμο. «Ο Μαδούρο και η σύζυγός του σύντομα θα αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ της αμερικανικής δικαιοσύνης», είπε.

Διαβάστε επίσης