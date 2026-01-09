Το Μεξικό θέλει να βελτιώσει την επικοινωνία με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές του Τραμπ

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια πρωινής συνέντευξης Τύπου στο Εθνικό Παλάτι στην Πόλη του Μεξικού, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ, πρόεδρος του Μεξικό, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του ομόλογου της, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε ότι θα πραγματοποιήσει χερσαίες επιθέσεις στο Μεξικό, δήλωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Χθες, ζήτησα από τον υπουργό Εξωτερικών Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε να έρθει σε απευθείας επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών (των ΗΠΑ) και, αν είναι αναγκαίο, να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ για την ενίσχυση του συντονισμού», δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής συνέντευξης Τύπου.

«Τα καρτέλ ναρκωτικών κυβερνούν το Μεξικό»

Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι ΗΠΑ «θα αρχίσουν τώρα να πλήττουν το έδαφος», ισχυριζόμενος ότι τα καρτέλ ναρκωτικών κυβερνούν το Μεξικό.

«Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε τα καρτέλ στην ξηρά. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια.

Τα σχόλιά του ακολουθούν μια πολυμηνή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και αλλού. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου δικαιολόγησαν ορισμένες από τις θανατηφόρες επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι οι επιβάτες των σκαφών ήταν μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση πέρυσι.