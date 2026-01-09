Από την θάλασσα στην ξηρά - Τραμπ: Θα επιτεθούμε στα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν σύντομα στα καρτέλ ναρκωτικών στην ξηρά.

«Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε τα καρτέλ στην ξηρά. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια.

JUST IN: President Trump says the United States will be conducting land strikes against the cartels.



"We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico."



"It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but… pic.twitter.com/uWnw0nQ76r — Collin Rugg (@CollinRugg) January 9, 2026

Τα σχόλιά του ακολουθούν μια πολυμηνή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και αλλού. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου δικαιολόγησαν ορισμένες από τις θανατηφόρες επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι οι επιβάτες των σκαφών ήταν μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση πέρυσι.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνέλαβε το Σάββατο τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις επιτέθηκαν επίσης σε υποδομές στη βόρεια περιοχή της Βενεζουέλας πριν εισβάλουν στην κατοικία του Μαδούρο στο Καράκας. Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε επίσης να ασκήσει έλεγχο στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας και δήλωσε ότι η χώρα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox News λέγοντας:

«Πήραμε τον Μαδούρο — εκπληκτικά, κανείς δεν σκοτώθηκε. Δεν χάσαμε κανέναν στρατιώτη».

«Δύο πολύ γενναίοι πιλότοι ελικοπτέρων τραυματίστηκαν αρκετά σοβαρά, αλλά είναι καλά. Είναι σε καλή κατάσταση».

«Πήγαμε κατευθείαν στο κέντρο ενός φρουρίου. Ποιος θα πίστευε ότι θα μπορούσες να το κάνεις αυτό χωρίς να χάσεις κανέναν; Αλλά το είχαν σχεδιάσει τόσο όμορφα». |

PRESIDENT TRUMP: “We took Maduro — amazingly, nobody was killed. We didn’t lose a soldier."



"A couple of very brave helicopter pilots were wounded pretty badly, but they're good. They're in good shape."



"We went right into the middle of a fort. Who would think you could do that… pic.twitter.com/j5pPQkcrfB — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Η επιχείρηση προκάλεσε σκληρή κριτική από τη Βραζιλία, το Μεξικό και τη Ρωσία, με αξιωματούχους να καταδικάζουν την κίνηση και να εκφράζουν αβεβαιότητα για το μέλλον της αμερικανικής παρέμβασης σε άλλες χώρες.

«Η επέμβαση δεν έφερε ποτέ δημοκρατία, ούτε δημιούργησε διαρκή ευημερία ή σταθερότητα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Επίσης στη συνέντευξή του στο Fox News ο πρόεδρος των ΗΠΑ προανήγγειλε συνάντησή του με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Μασάδο, ενώ όταν ρωτήθηκε για εκλογές στη χώρα είπε ειρωνικά πως και "να τους αφήσουμε δεν θα ξέρουν πώς να τις κάνουν"

