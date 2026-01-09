Βίντεο: Μικροσκοπικό ελάφι τα… βάζει με ρινόκερο σε ζωολογικό κήπο και γίνεται viral

Στον ζωολογικό κήπο του Βρότσλαβ στην Πολωνία, ένα μικροσκοπικό ελάφι, το οποίο ζυγίζει μόλις 13 κιλά, κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις αντιμετωπίζοντας έναν ρινόκερο σχεδόν 1,7 τόνων.

Το βίντεο της σύντομης αλλά εντυπωσιακής αναμέτρησης έγινε viral, αποκαλύπτοντας όχι μόνο την απρόσμενη τόλμη του μικρού θηλαστικού, αλλά και σπάνιες αλληλεπιδράσεις ζώων. Η αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε σε ένα χιονισμένο περίφραγμα και το ελαφάκι φαίνεται να τα «βάζει» στα… ίσια με τον γιγάντιο ρινόκερο.

? ? Tiny 13kg deer takes on 1.7-tonne rhino at Wroclaw Zoo



A case of David vs Goliath at Wroclaw Zoo, as a tiny 13kg deer takes on a nearly two-tonne rhinoceros and appears to come out of the clash on top. pic.twitter.com/aKFpwP8VJd — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2026

Ύστερα από το περιστατικό, το προσωπικό του ζωολογικού κήπου εξήγησε την ασυνήθιστη συμπεριφορά ως πιθανώς συνδεδεμένη με αυξημένες ορμόνες, σημειώνοντας ότι το μικρό ελάφι αντιδρούσε σε ένστικτα ζευγαρώματος, ενώ, ο πολύ μεγαλύτερος ρινόκερος –ονόματι Μαρούσκα– παρέμεινε ήρεμος καθ’ όλη τη διάρκεια του «καυγά».

Η τεράστια διαφορά μεγέθους μεταξύ των δύο ζώων –περίπου 1:130 σε βάρος– «αιχμαλώτισε» το ενδιαφέρον του κοινού στο διαδίκτυο και προκάλεσε «κύμα» σχολίων, με μερικά να γράφουν κάτω από το βίντεο του AFP: «Αυτό συνέβη όντως ή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης;».