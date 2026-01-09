Δένδιας: «Φροντίζουμε, ώστε η πατρίδα να είναι πάντα έτοιμη» - Ψηφίστηκε ο νέος στρατιωτικός χάρτης

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους «υπέρ». Καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε "παρών".

Η ψήφιση του νέου Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική ανάγκη, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, κλείνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια. Ο Νίκος Δένδιας απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία, με διακριτές αναφορές στην αντιπολίτευση, αλλά και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν άντεξαν. Αναφέρομαι κυρίως στα κόμματα που κυβέρνησαν. Δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης, να αναλάβουν να στηρίξουν ένα νομοθέτημα που επιχειρεί να διορθώσει αυτά που, και με δική τους ευθύνη, δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτά που δημιουργήθηκαν τα είπε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Ναύαρχος Αποστολάκη. Επαναλαμβάνω, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή η κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί και που δημιουργήθηκε διαχρονικά, αυτό είναι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει να διορθώσει", είπε ο Νίκος Δένδιας και αμέσως μετά έστρεψε το βλέμμα του στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας: "Θα ‘θελα τώρα να στραφώ και προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης και να τους διατυπώσω το σεβασμό μου και τις ευχαριστίες μου. Διότι, εν γνώσει του πολιτικού κόστους και με τους αγρότες στο δρόμο, είναι εδώ για να στηρίξουν ένα νομοσχέδιο, το οποίο δημιουργεί στον καθένα και στην καθεμιά πολιτικό κόστος. Διότι έτσι φτιάχνονται τα κράτη και έτσι φτιάχνονται τα έθνη. Δεν φτιάχνονται με εκ του ασφαλούς διθυραμβικούς στήριξης διαδηλώσεων ορισμένων στρατιωτικών που διαμαρτύρονται και με αναβολή λήψης των μέτρων στο μέλλον».

Ως προς την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως, ενώ εδώ και χρόνια η χώρα είχε ίλη ιππικού, δεν είχε ούτε ένα σμήνος drones. «Και αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να βάλει τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα. Περάσαμε μαζί τέσσερα νομοθετήματα, τον τελευταίο καιρό: ένα νομοθέτημα για την καινοτομία στις ΕΔ, ένα νομοθέτημα για τη υγεία, ένα για τα εξοπλιστικά, ένα για τη δομή δυνάμεων", είπε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι το υπουργείο έχει δημιουργήσει ήδη τα στοιχεία ενός "ενάρετου υποδείγματος", με τον τρόπο που νομοθέτησε και εργάστηκε στην Εθνική 'Αμυνα. Υπό το πρίσμα αυτό, αναφέρθηκε στην αύξηση των μισθών που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από εξοικονομήσεις, αναφέρθηκε "στο μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, από συστάσεως του ελληνικού κράτους", στην νέα πολιτική για τα στρατιωτικά πρατήρια, ώστε το καλάθι της ελληνικής στρατιωτικής οκογένειας να είναι στο τέλος του 2026, μεσοσταθμικά, 23% έως 25% πιο φθηνό από ό,τι στην αγορά, στα μέτρα κοινωνικής στήριξης για την προστασία της μητρότητας, της βρεφικής ηλικίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με αυτισμό. "Όλα αυτά διότι πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική ενότητα. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε εμείς της Νέας Δημοκρατίας τη δημιουργία κοινωνίας πολλών ή δύο ταχυτήτων. Διότι εμείς ιστορικά είμαστε το ουσιαστικό λαϊκό κόμμα που συνεχίζει και συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις, που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας, που δεν κωφεύει στα προβλήματα της ακρίβειας, που δεν αγνοεί τι χρειάζεται ο μικρομεσαίος», σημείωσε για να υπογραμμίσει ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παλεύει για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Αναφερόμενος στα γεωπολιτικά και την τοποθέτηση της αντιπολίτευσης ότι ο πρωθυπουργός της χώρας μετέβαλε την πάγια ελληνική πολιτική ως προς το διεθνές δίκαιο. «Έχω καταθέσει συγκεκριμένα έγγραφα που προδήλως αποδεικνύουν το αντίθετο. Η θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατ΄εντολή του πρωθυπουργού, διετυπώθη στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Σας έχω καταθέσει την τοποθέτηση του Έλληνα εκπροσώπου. Τα υπόλοιπα όλα είναι εκ του περιττού και είναι και βλαπτικά για τη χώρα», είπε.

«Αυτά που κάνουμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι απολύτως απαραίτητα να γίνουν, όχι γιατί προετοιμάζουμε πολέμους. Μακριά από την Ελλάδα κάτι τέτοιο. Όχι γιατί έχουμε σκοπό, εν ονόματι του ΝΑΤΟ, όπως καταγορηθήκαμε, να αστυνομεύσουμε τις θάλασσες από το Γιβραλτάρ ως την Ερυθρά θάλασσα, αλλά γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την δική μας κυριαρχία και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα", υπογράμμισε και σημείωσε, "για να ακουστεί και μέσα στην αίθουσα, αλλά και έξω από την αίθουσα" της Βουλής: "Η τουρκική θέση, όπως διατυπώνεται τον τελευταίο καιρό, είναι ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο. Και όχι μόνο αυτό. Η θέση και η άποψη της Τουρκίας ότι τα ελληνικά νησιά κάθονται επί ασιατικής υφαλοκρηπίδας, εάν τα συνδυάσετε με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και με το δόγμα της ‘γαλάζιας πατρίδας', οδηγούν σε ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα σύνορα του ελληνισμού. Η επιβίωση λοιπόν της πατρίδας μας, η οποία ουδέν διεκδικεί και ουδέν απειλεί και ουδέν θέλει να αναθεωρήσει, στα παρόντα γεωγραφικά και συνταγματικά μας σύνορα, δεν είναι συμβατή με την τουρκική αντίληψη, όπως αυτή συνεχώς, ευθέως και επίμονα εκφράζεται. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν στα θέματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, αντί να επικρατεί ομοψυχία, ομόνοια, συναντίληψη και κοινές ενέργειες, να επικρατεί φατριασμός και προσπάθεια για την τελευταία ψήφου όποιου δυσαρεστείται από λήψη των αναγκαίων μέτρων».

Η Νέα Δημοκρατία, είπε επίσης ο κ. Δένδιας, δεν στερείται ενστίκτου πολιτικής επιβίωσης. «Το γεγονός λοιπόν ότι έρχεται σήμερα και νομοθετεί, εις βάρος της, δυσαρεστώντας μια συγκεκριμένη τάξη,δείχνει και το μέτρο της εθνικής ανάγκης", είπε και πρόσθεσε ότι υπάρχουν θέματα που η ευθύνη τους υπερβαίνει την αίθουσα. "Εγώ έχω πει και έχω υποσχεθεί ότι στο βαθμό που αφορά αυτή την κυβέρνηση, στο βαθμό που αφορά αυτή την Κοινοβουλευτική Ομάδα, στο βαθμό που αφορά την πολιτική ηγεσία και την φυσική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ο παρών Έλληνας πρωθυπουργός ή ο οιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός στο μέλλον, να μην βρεθεί στη δυσχερέστατη θέση που βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Εμείς θα φροντίσουμε, ώστε το έθνος και η πατρίδα να είναι πάντοτε έτοιμη», υπογράμμισε.

Δαβάκης: συνεκτικό πλέγμα εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού των ΕΔ

"To σημερινό νομοσχέδιο είναι αναγκαίο βήμα, αποτελεί ένα νέο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και αποτέλεσμα της εφαρμογής του θα είναι μια καλύτερα αμειβόμενη, πιο καταρτισμένη, τεχνικά, και έμπειρη ένοπλη δύναμη, με σαφή ιεραρχική δομή και ισχυρή βάση οπλιτών, αλλά και ενεργή εφεδρεία", είπε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης. "Οι αλλαγές που το νομοσχέδιο επιφέρει δεν οδηγούν σε απώλειες και υποβαθμίσεις. Αποτελούν πράγματι ένα χάρτη μετάβασης σε μια νέα εποχή. Μαζί με τις εξοπλιστικές δαπάνες και με το ευρύτερο σύστημα παροχών, όπως το οικιστικό πρόγραμμα που αφορά τις λαϊκές οικογένειας των ΕΔ, είναι ένα συνεκτικό πλέγμα εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού των ΕΔ, οι οποίες καλούνται, ως ένα σώμα, να σηκώσουν το βάρος της υπεράσπισης των εθνικών μας συμφερόντων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας", είπε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας και τόνισε ότι η μετάβαση εξασφαλίζεται ομαλά σε μια 20ετή περίοδο προσαρμογής.

Ο κ. Δαβάκης απάντησε και στην επισήμανση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία ότι η νέα δομή γίνεται σε υλοποίηση ντιρεκτίβας του ΝΑΤΟ για την εξέλιξη των υπαξιωματικών, του Δεκεμβρίου του 2023.

«Η ντιρεκτίβα του ΝΑΤΟ, από το λίγο που πρόλαβα να αναγνώσω, αφορά στην οργάνωση των δυνάμεων της Συμμαχίας όχι των επιμέρους μερών της Συμμαχίας. Αλλά και στο κάτω κάτω δεν είναι κακό να ακολουθούμε γραμμές της μεγαλύτερης Συμμαχίας στον κόσμο. Αυτός είναι ο στρατός μας. Είμαστε ενταγμένοι σε μια Συμμαχία και αυτή τη Συμμαχία θα υπερασπιστούμε. Αντιλαμβάνομαι πως αισθάνεστε κυρίως η Αριστερά, αλλά πέστε μας μια άλλη Συμμαχία, η οποία θα εκπροσωπεί και θα υλοποιεί τα εθνικά μας συμφέροντα, να ενταχθούμε», σχολίασε ο κ. Δαβάκης.

Η αντιπολίτευση

Κατά τη δεύτερη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στην ολομέλεια και με τη σειρά που πήραν τον λόγο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας σχολίασε ότι "θα ανέμενε κανείς, σε μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως η κυβέρνηση διατείνεται ότι φέρνει, και που μάλιστα έχει προκαλέσει σεισμικές δονήσεις στο εσωτερικό του στρατεύματος, θα ανέμενε κανείς στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας ή στην λίστα ομιλητών, να μην είναι μόνο 18 οι βουλευτές της συμπολίτευσης που δήλωσαν συμμετοχή από τους 157 βουλευτές της ΝΔ".

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει ποιες Ένοπλες Δυνάμεις θέλει. Είπε, επίσης, ότι το νομοσχέδιο βάζει εντελώς στο περιθώριο μια μεγάλη κατηγορία των Ενόπλων Δυνάμεων, τους υπαξιωματικούς, οι οποίοι και αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του στρατεύματος και σε αυτούς βασίστηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Κατηγόρησε παράλληλα τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Δένδια, για διχαστικό και ταξικό λόγο, με τον οποίο επιχείρησε να φέρει τους υπαξιωματικούς απέναντι στους αξιωματικούς και υπογράμμισε ότι ο Νίκος Δένδιας οφείλει να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία αν ο σχεδιασμός υπηρετεί την αλλαγή δόγματος.

«Προκύπτει σοβαρός κίνδυνος παραιτήσεων και τον ανέλυσε και ο πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας της κυβέρνησης της ΝΔ, ο κ. Παναγιωτόπουλος», επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Μπάρκας. «Υπάρχει κίνδυνος πολλών παραιτήσεων υπαξιωματικών, διότι αυτοί οι άνθρωποι, και με τη γνώση που έχουν αποκομίσει, στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απορροφηθούν. Και από τη στιγμή που παύει η εξέλιξή τους στον ελληνικό στρατό, όπως είχαν σχεδιάσει, θα αποφασίσουν να αποχωρήσουν», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επισήμανε ότι αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει και με το ενδεχόμενο μην επιλέξουν την είσοδο τους στις στρατιωτικές σχολές τα παιδιά που προετοιμάζονται τώρα για τις πανελλήνιες.

«Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θέλει το μοντέλο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Θέλει δηλαδή μια πανέτοιμη πολεμική μηχανή που να μπορεί να επεμβαίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, όπως κάνει ο στρατός των ΗΠΑ. 'Αρα θέλετε να δημιουργήσετε μια δολοφονική μηχανή για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και κατήγγειλε ότι η προσαρμογή στη νέα δομή, αν κάτι εξυπηρετεί, αυτό είναι το συμφέρον της αστικής τάξης για τη γεωστρατηγική ανάβαθμιση και την συμμετοχή της στη «μοιρασιά της λείας, στο πλιάτσικο σε βάρος λαών και περιοχών».

Οι Έλληνες στρατιωτικοί αξιώνουν σεβασμό, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι κυρίως οι άνθρωποί τους. Είναι θεμιτό και σκόπιμο να μιλάμε για ‘ανεμελιά στο στράτευμα'; Είναι δηλαδή σήμερα ‘ανέμελες' οι Ένοπλες Δυνάμεις και θα σταματήσουν μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου; Και είναι αυτή μια εθνικά υπεύθυνη κυβέρνηση που σε αυτή τη συγκυρία, πλήττει και απομειώνει το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων; Και είναι σκόπιμη η υποτίμηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων; Ακούμε το υπουργό Εθνικής 'Αμυνας να μιλάει για τους υπαξιωματικούς ως δύστροπους αντιδίκους και να τους λέει ‘καλή επιτυχία στις δικαστικές τους διεκδικήσεις'; Ή ότι ο στρατός είναι μια ‘ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ΄80'; Έτσι λέμε στους στρατιωτικούς μας να μην παραιτηθούν και έτσι λέμε στους νέους να έρθουν στο στράτευμα, να σπουδάσουν και να απασχοληθούν και να προσφέρουν;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Για παλινωδίες στην εξωτερική πολιτική και έλλειψη σεβασμού σε εκείνους που έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα, αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της "Νίκης" Σπύρος Τσιρώνης. «Οι Έλληνες επιβίωσαν χιλιάδες χρόνια γατί δεν πίστεψαν στο δίκαιο του ισχυρού. Αν το είχαν πιστέψει, δεν θα είχε απομείνει τίποτα. Η ιστορία μας γράφτηκε από εκείνους που πίστεψαν στο εθνικό δίκαιο και εθνικό συμφέρον και υπερασπίστηκαν αιώνιες αξίες θυσιαστικά. Από αυτούς που τόλμησαν να τα βάλουν με αυτοκρατορίες. Η Ελλάδα υπάρχει επειδή αντιστάθηκε και όχι επειδή υποτάχθηκε», είπε ο βουλευτής της "Νίκης".

Διαβάστε επίσης