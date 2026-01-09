Ένοπλες Δυνάμεις: Απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία για νέους με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις κατατέθηκε την Παρασκευή (09/01) από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για το νέο «χάρτη» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με τη νέα διατύπωση δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τη στράτευση σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (όπως αυτισμός), εφόσον το σχετικό ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 67%, είτε κατά την πρόσκληση για κατάταξη είτε μεταγενέστερα.

«Για το θέμα αυτό, το σύνολο της εθνικής αντιπροσωπείας αλλά και εγώ, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και αν αυτή η διατύπωση δεν είναι αρκετή για να λύσει το πρόβλημα, θα επανανομοθετήσουμε και θα το λύσουμε. Ο αυτισμός είναι κάτι σχετικά καινούργιο και η επιστήμη συνεχώς αποκτά περισσότερη γνώση γι΄αυτό και κατά συνέπεια οι διατυπώσεις των νομοθετημάτων μπορεί να μην είναι επαρκείς», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και τόνισε ότι το υπουργείο είναι ανοιχτό, αφού μελετήσει το θέμα, να φέρει ειδική νομοθετική ρύθμιση και για την εισαγωγή υποψηφίων με δυσλεξία στις στρατιωτικές σχολές.

