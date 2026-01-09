Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η νεότευκτη φρεγάτα «Κίμων», το νεότερο «στολίδι» του Πολεμικού μας Ναυτικού, έπειτα από την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας που πραγματοποιήθηκε στο Λοριάν της Γαλλίας στις 18 Δεκεμβρίου.

Μετά την ενσωμάτωση των οπλικών συστημάτων, τα 128 μέλη του πληρώματος της 1ης γαλλικής φρεγάτας FDI πραγματοποίησαν δοκιμές εν όρμω και εν πλω και στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 ξεκίνησαν το ταξίδι προς την Ελλάδα και τον ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου αναμένεται να καταπλεύσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, στις 15 Ιανουαρίου, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών.

Το δεύτερο πολεμικό πλοίο του ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τους Γάλλους κατασκευαστές αρχές καλοκαιριού του 2026.

Τεχνολογία αιχμής και αξιολόγηση στην Ελλάδα

Με την άφιξή της στην Ελλάδα, η φρεγάτα «Κίμων» θα περάσει από αυστηρή επιχειρησιακή αξιολόγηση από το Αρχηγείο Στόλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των στελεχών στα προηγμένα συστήματα του πλοίου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα νέας γενιάς.

Το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Τεχνικές προδιαγραφές:

. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

. Μήκος: περίπου 122 μέτρα

. Πλάτος: 18 μέτρα

. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

. 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. Πύραυλοι RAM

. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Ακολουθεί γράφημα του Newsbomb για τον οπλισμό της φρεγάτας Κίμων:

