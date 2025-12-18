Belharra - Δένδιας: Η φρεγάτα «Κίμων» συμβολίζει τη νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων συμφώνησαν να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην Άμυνα

Newsbomb

Belharra - Δένδιας: Η φρεγάτα «Κίμων» συμβολίζει τη νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσω ανάρτησης στα social media ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας με φόντο την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα Belharra «Κίμων», κάνοντας λόγο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της στρατηγικής σχέσης στην Άμυνα των δύο χωρών.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Συναντήθηκα σήμερα στο Λοριάν με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν, στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI Belharra «Κίμων». Υπογραμμίσαμε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας και συμφωνήσαμε: την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας και τη σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας».

Δένδιας: Η φρεγάτα «Κίμων» συμβολίζει τη νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο κ. Δένδιας, σε κοινές δηλώσεις με τη Γαλλίδα ομόλογό του πριν από την έναρξη της τελετής, ανέφερε:

«Είναι μια μεγάλη ημέρα και για μας, για την Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, καταρχάς, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας για την παρουσία της σήμερα εδώ, για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξε, και σε εμένα και στην ελληνική αντιπροσωπεία.
Νομίζω ότι ζούμε μια απόδειξη της στενής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, της Στρατηγικής Σχέσης, της συμφωνίας για τη Στρατηγική Σχέση που, επίσης, είμαι πολύ υπερήφανος διότι φέρνει την υπογραφή μου.

»Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Υπουργό. Συμφωνήσαμε ότι θα αρχίσουμε αμέσως τις συνομιλίες για να προεκτείνουμε χρονικά τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, αλλά θέλω να ξαναέρθω στο νόημα της σημερινής ημέρας. Δεν είναι απλώς η παράδοση στην Ελληνική Δημοκρατία ενός εξαιρετικού πλοίου. Είναι μια ημέρα σε μια νέα εποχή. Η Φρεγάτα Belharra, ο «Κίμωνας» πλέον για εμάς, είναι ακριβώς ο συμβολισμός της εισόδου των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επί της βάσης της «Ατζέντας 2030», στη νέα εποχή.

»Είχα, επίσης, την ευκαιρία να προσκαλέσω τη Γαλλίδα Υπουργό στην Αθήνα, για να υποδεχθούμε μαζί αυτή τη Φρεγάτα, μαζί με την ελληνική κοινωνία, μαζί με όλες τις Ελληνίδες, μαζί με όλους τους Έλληνες.

»Θα ήθελα να την ευχαριστήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γαλλική Κυβέρνηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Group Naval για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε σήμερα εδώ.

»Βεβαίως ο καιρός είναι πολύ κακός, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο από τις ελληνογαλλικές σχέσεις, που είναι θερμότατες και «λούζονται στη λιακάδα».
Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός επισήμανε: "Έχουμε ανακοινώσει ένα καθαρό φύλλο πορείας για το πού πάει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Έχει μπει στη νέα εποχή. Νομίζω ότι αυτό που αξίζει σήμερα εδώ, είναι να χαρούμε τη στιγμή, να παραλάβουμε το βαπόρι, να ξεκινήσει για τον Ναύσταθμο, και από εκεί πέρα νομίζω στην Αθήνα, μπορούμε να κουβεντιάσουμε το πώς το Ελληνικό Ναυτικό θα επεκτείνει και θα μεγεθύνει τις δυνατότητες του"».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο - Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών

18:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: «Μακεδονία» σκέτο από Ζάεφ, αφωνία Τσίπρα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αυτοκινήτων στην Παιανία - Ένας τραυματίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος μαθητής έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική εκδρομή - Βίαιο επεισόδιο στην πλατεία Μουσείου

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική οδός και κέντρο Αθήνας

18:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Thievery Corporation, The Wailers & BALTHVS στις 11/7 στην Πλατεία Νερού

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η κυβέρνηση στην απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση: «Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας»

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο τα ξημερώματα - Το όχημα καταστράφηκε - Βίντεο

18:20ΕΘΝΙΚΑ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιο έγκλημα στη Σρι Λάνκα: Έκαψαν ζωντανό ελέφαντα - Σκληρές εικόνες

18:10LIFESTYLE

Κοκκίδου: Αποκάλυψε την αιτία της απουσίας της από την υποκριτική - «Έπαθα αγχώδη διαταραχή»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διευθυντής υπηρεσίας πληροφοριών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη νέα επικεφαλής της βρετανικής MI6

18:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ένας φίλος μου έδωσε ένα σκεύασμα και μου είπε ‘αν είσαι μάγκας, πιες το» λέει στο Newsbomb η μητέρα του 9χρονου που πήρε ψυχοφάρμακο στο Αγρίνιο

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ένα διαμάντι αλλάζει τη ζωή δύο παιδικών φίλων

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εθεάθη σε εκκλησία

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πότε «σηκώνουν» τις μπάρες των διοδίων στις εθνικές οδούς - Ελεύθερη διέλευση για οδηγούς

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% - Τι προέβλεψε για πληθωρισμό, ανάπτυξη, εμπόριο το 2026 η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος σε οικοδομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αυτοκινήτων στην Παιανία - Ένας τραυματίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών αύριο

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εθεάθη σε εκκλησία

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

«Έφυγε» από τη ζωή ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι κακιά και μοχθηρή, αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη θα καταθέσω μήνυση και αγωγή»: Εξώδικο Άδωνι στην Κωνσταντοπούλου μετά το σχόλιο «έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

16:37LIFESTYLE

GNTM: Διπλή αποχώρηση και δάκρυα στον ημιτελικό

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος σε οικοδομή

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

17:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτοχρονιά με «ψυχρή εισβολή» από το Βόρειο Πόλο -Η «λίμνη παγετού» ανάμεσα σε Ρωσία και Σκανδιναβία στέλνει πολικές αέριες μάζες στη Μεσόγειο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η κυβέρνηση στην απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση: «Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας»

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ