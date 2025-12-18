Belharra - Δένδιας: Η φρεγάτα «Κίμων» συμβολίζει τη νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μέσω ανάρτησης στα social media ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας με φόντο την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα Belharra «Κίμων», κάνοντας λόγο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της στρατηγικής σχέσης στην Άμυνα των δύο χωρών.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Συναντήθηκα σήμερα στο Λοριάν με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν, στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI Belharra «Κίμων». Υπογραμμίσαμε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας και συμφωνήσαμε: την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας και τη σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας».

Δένδιας: Η φρεγάτα «Κίμων» συμβολίζει τη νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο κ. Δένδιας, σε κοινές δηλώσεις με τη Γαλλίδα ομόλογό του πριν από την έναρξη της τελετής, ανέφερε:

«Είναι μια μεγάλη ημέρα και για μας, για την Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, καταρχάς, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας για την παρουσία της σήμερα εδώ, για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξε, και σε εμένα και στην ελληνική αντιπροσωπεία.

Νομίζω ότι ζούμε μια απόδειξη της στενής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, της Στρατηγικής Σχέσης, της συμφωνίας για τη Στρατηγική Σχέση που, επίσης, είμαι πολύ υπερήφανος διότι φέρνει την υπογραφή μου.

»Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Υπουργό. Συμφωνήσαμε ότι θα αρχίσουμε αμέσως τις συνομιλίες για να προεκτείνουμε χρονικά τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, αλλά θέλω να ξαναέρθω στο νόημα της σημερινής ημέρας. Δεν είναι απλώς η παράδοση στην Ελληνική Δημοκρατία ενός εξαιρετικού πλοίου. Είναι μια ημέρα σε μια νέα εποχή. Η Φρεγάτα Belharra, ο «Κίμωνας» πλέον για εμάς, είναι ακριβώς ο συμβολισμός της εισόδου των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επί της βάσης της «Ατζέντας 2030», στη νέα εποχή.

»Είχα, επίσης, την ευκαιρία να προσκαλέσω τη Γαλλίδα Υπουργό στην Αθήνα, για να υποδεχθούμε μαζί αυτή τη Φρεγάτα, μαζί με την ελληνική κοινωνία, μαζί με όλες τις Ελληνίδες, μαζί με όλους τους Έλληνες.

»Θα ήθελα να την ευχαριστήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γαλλική Κυβέρνηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Group Naval για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε σήμερα εδώ.

»Βεβαίως ο καιρός είναι πολύ κακός, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο από τις ελληνογαλλικές σχέσεις, που είναι θερμότατες και «λούζονται στη λιακάδα».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός επισήμανε: "Έχουμε ανακοινώσει ένα καθαρό φύλλο πορείας για το πού πάει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Έχει μπει στη νέα εποχή. Νομίζω ότι αυτό που αξίζει σήμερα εδώ, είναι να χαρούμε τη στιγμή, να παραλάβουμε το βαπόρι, να ξεκινήσει για τον Ναύσταθμο, και από εκεί πέρα νομίζω στην Αθήνα, μπορούμε να κουβεντιάσουμε το πώς το Ελληνικό Ναυτικό θα επεκτείνει και θα μεγεθύνει τις δυνατότητες του"».

