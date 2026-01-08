Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη
Θετικό ρεκόρ 15 χρόνων για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, σημειώνοντας σταθερή μείωση στο κόστος δανεισμού. Παράλληλα, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2010, η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά πέρασε ξανά σε θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο έως 5 χρόνια στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,04%, έναντι 3,35% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Από τις αρχές του 2025, η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ανεβαίνοντας από την ένατη θέση με 3,44% στην πέμπτη θέση, δείχνοντας καθαρή μείωση του κόστους δανεισμού.
Η πτώση του μέσου επιτοκίου κατά περίπου 1% από τον Οκτώβριο του 2023 (4,04%), μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καταδεικνύει την τάση αποκλιμάκωσης.
Τον Νοέμβριο, η Ελλάδα κατέγραψε θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια, με τη 12άμηνη μεταβολή να φτάνει στο 0,4%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Την πεντάδα των χωρών με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια τον Νοέμβριο, απαρτίζουν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ:
- Μάλτα: 1,79%.
- Πορτογαλία: 2,73%.
- Κροατία: 2,75%.
- Κύπρος: 2,85%.
- Ελλάδα: 3,04%.
Στον αντίποδα, στις ακριβότερες χώρες σε όρους στεγαστικών δανείων βρίσκονται οι:
- Λετονία: 8,68%.
- Εσθονία: 7,04%.
- Λιθουανία: 4,74%.
- Ολλανδία: 3,70%.
- Γερμανία: 3,56%.
- Βέλγιο: 3,56%.
Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, τα αντίστοιχα επιτόκια για τον Νοέμβριο κυμαίνονται από 3,13% στη Φινλανδία έως 3,46% στην Ιρλανδία, με την Ελλάδα να «φιγουράρει» σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές θέσεις στην περιοχή.