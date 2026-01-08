Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, σημειώνοντας σταθερή μείωση στο κόστος δανεισμού. Παράλληλα, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2010, η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά πέρασε ξανά σε θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο έως 5 χρόνια στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,04%, έναντι 3,35% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Από τις αρχές του 2025, η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ανεβαίνοντας από την ένατη θέση με 3,44% στην πέμπτη θέση, δείχνοντας καθαρή μείωση του κόστους δανεισμού.

Η πτώση του μέσου επιτοκίου κατά περίπου 1% από τον Οκτώβριο του 2023 (4,04%), μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καταδεικνύει την τάση αποκλιμάκωσης.

Τον Νοέμβριο, η Ελλάδα κατέγραψε θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια, με τη 12άμηνη μεταβολή να φτάνει στο 0,4%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Την πεντάδα των χωρών με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια τον Νοέμβριο, απαρτίζουν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ:

Μάλτα: 1,79%. Πορτογαλία: 2,73%. Κροατία: 2,75%. Κύπρος: 2,85%. Ελλάδα: 3,04%.

Στον αντίποδα, στις ακριβότερες χώρες σε όρους στεγαστικών δανείων βρίσκονται οι:

Λετονία: 8,68%. Εσθονία: 7,04%. Λιθουανία: 4,74%. Ολλανδία: 3,70%. Γερμανία: 3,56%. Βέλγιο: 3,56%.

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, τα αντίστοιχα επιτόκια για τον Νοέμβριο κυμαίνονται από 3,13% στη Φινλανδία έως 3,46% στην Ιρλανδία, με την Ελλάδα να «φιγουράρει» σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές θέσεις στην περιοχή.

