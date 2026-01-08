Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη

Θετικό ρεκόρ 15 χρόνων για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Newsbomb

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη
INTIME.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, σημειώνοντας σταθερή μείωση στο κόστος δανεισμού. Παράλληλα, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2010, η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά πέρασε ξανά σε θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο έως 5 χρόνια στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,04%, έναντι 3,35% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Από τις αρχές του 2025, η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ανεβαίνοντας από την ένατη θέση με 3,44% στην πέμπτη θέση, δείχνοντας καθαρή μείωση του κόστους δανεισμού.

Η πτώση του μέσου επιτοκίου κατά περίπου 1% από τον Οκτώβριο του 2023 (4,04%), μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καταδεικνύει την τάση αποκλιμάκωσης.

Τον Νοέμβριο, η Ελλάδα κατέγραψε θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια, με τη 12άμηνη μεταβολή να φτάνει στο 0,4%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Την πεντάδα των χωρών με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια τον Νοέμβριο, απαρτίζουν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ:

  1. Μάλτα: 1,79%.
  2. Πορτογαλία: 2,73%.
  3. Κροατία: 2,75%.
  4. Κύπρος: 2,85%.
  5. Ελλάδα: 3,04%.

Στον αντίποδα, στις ακριβότερες χώρες σε όρους στεγαστικών δανείων βρίσκονται οι:

  1. Λετονία: 8,68%.
  2. Εσθονία: 7,04%.
  3. Λιθουανία: 4,74%.
  4. Ολλανδία: 3,70%.
  5. Γερμανία: 3,56%.
  6. Βέλγιο: 3,56%.

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, τα αντίστοιχα επιτόκια για τον Νοέμβριο κυμαίνονται από 3,13% στη Φινλανδία έως 3,46% στην Ιρλανδία, με την Ελλάδα να «φιγουράρει» σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές θέσεις στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ σε Τραμπ: «Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να καθοριστεί από τον λαό της και τη Δανία»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πτηνοτροφείο με 40.000 κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» στο Καλπάκι Ιωαννίνων: Χαλάζι, ανεμοστρόβιλοι και καταστροφές στη δυτική Ελλάδα - Αγνοείται άνδρας στη Ροδόπη

11:26LIFESTYLE

Λιάγκας και Αρναούτογλου για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Μαράζωσε, είχε μία θλίψη, σαν να είχε μετανιώσει»

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Γεωλόγος μπήκε σε σπηλιά και εφηύρε κατά λάθος νέο τομέα της βιολογίας

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες επιμένουν: Κλείνουν για 4 μέρες οι Εθνικές Οδοί και οι παρακαμπτήριες – «Η άρνηση για συζήτηση από αγροτοσυνδικαλιστές ξεπερνά την κοινή λογική», λέει ο Χατζηδάκης

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνουν για 4 ημέρες τις Εθνικές Οδούς

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας βελτιώνει τη διαδικασία προαγωγής υπαξιωματικών σε αξιωματικούς

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαμάνος του QAnon στρέφεται κατά του Τραμπ: Θέλει να γίνει κυβερνήτης της Αριζόνα - «Με ενδιαφέρει να σώσω τη χώρα μου και τον πλανήτη»

10:52LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: Έκανα σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ και πήγα να πνιγώ

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στο νοσοκομείο ο πρώην Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δέσμη 7 μέτρων από το ΠΑΣΟΚ για «φθηνό ρεύμα για όλους»

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Εικόνες

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανετράπη νταλίκα στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων λόγω των ισχυρών ανέμων

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε με βίντεο την επίθεση - Τι καταγγέλλει ο πατέρας του θύματος

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στους NYT: «Η αμερικανική εποπτεία στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια»

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Τρόμος για την οδηγό

09:31ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Εικόνες

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες επιμένουν: Κλείνουν για 4 μέρες οι Εθνικές Οδοί και οι παρακαμπτήριες – «Η άρνηση για συζήτηση από αγροτοσυνδικαλιστές ξεπερνά την κοινή λογική», λέει ο Χατζηδάκης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται «πολική φωτοβολίδα» - Διπλή χειμωνιάτικη εισβολή τα επόμενα 24ωρα, πότε θα δούμε χιόνια και στα βόρεια προάστια

11:26LIFESTYLE

Λιάγκας και Αρναούτογλου για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Μαράζωσε, είχε μία θλίψη, σαν να είχε μετανιώσει»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνουν για 4 ημέρες τις Εθνικές Οδούς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε με βίντεο την επίθεση - Τι καταγγέλλει ο πατέρας του θύματος

08:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης για Κραν Μοντανά: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Μινεάπολη: Μνήμες από τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ ξύπνησε ο πυροβολισμός 37χρονης από πράκτορες της ICE - «H στιγμή της κρίσης για τις ΗΠΑ»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας βελτιώνει τη διαδικασία προαγωγής υπαξιωματικών σε αξιωματικούς

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαμάνος του QAnon στρέφεται κατά του Τραμπ: Θέλει να γίνει κυβερνήτης της Αριζόνα - «Με ενδιαφέρει να σώσω τη χώρα μου και τον πλανήτη»

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ