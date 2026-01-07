FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες

Μετά από 72 ώρες δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε το Black Out στο FIR Αθηνών.

Όπως αναφέρει το Mega το ζήτημα με τις χαμένες βαλίτσες συνεχίζεται, καθώς πολύς κόσμος ακόμη και σήμερα δεν έχει βρει τις αποσκευές του. Για την απώλεια θα υπάρξει αποζημίωση. Το πόσο που θα λάβουν οι επιβάτες θα εξαρτηθεί από το χρονικό διάστημα της απώλειας. Επίσης σημαντική παράμετρος είναι και αν ο ταξιδιώτης έχει κάνει ασφάλεια ταξιδιού.

Πάντως το μπλακ άουτ φαίνεται να αποδίδεται στα απαρχαιωμένα συστήματα. Ωστόσο όπως αποκάλυψε το Mega «zωτικά όργανα» είχαν μείνει... στον πάγο!

Στα «χαρτιά» φαίνεται να έμεινε η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών που εκτιμάται ότι θα είχε αποτρέψει το χάος στα αεροδρόμια

Ο γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Ελευθέριος Μηλιός, επισήμανε σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, υπογραμμίζοντας ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται χρονολογούνται από το 1999.

Μιλώντας στο Action24 τόνισε την επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισμού των συστημάτων, καθώς αυτά θα έπρεπε να αντικαθίστανται κάθε δέκα χρόνια, ώστε να εγγυάται η ασφάλεια στην εναέρια κυκλοφορία.

Μιλώντας για την ασφάλεια των πτήσεων τόνισε: «Είμαστε επαγγελματίες όπως και οι πιλότοι. Δεν μπορώ να σας πω ότι οι μεταφορές δεν ειναι ασφαλείς. Εμείς, όμως κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου τώρα».

Οι δηλώσεις αυτές προέκυψαν μετά το πρόσφατο μπλακ-άουτ στο ελληνικό FIR, που διατάραξε τις πτήσεις και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα άμεσων επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό, με στόχο την πρόληψη παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

