Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε με βίντεο την επίθεση
Ο 16χρονος εξανάγκασε τον 15χρονο να γονατίσει και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε - Την επίθεση κατήγγειλε ο πατέρας του θύματος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την επίθεση που δέχτηκε ένας 15χρονος από 16χρονο στην Πάτρα κατήγγειλε ο πατέρας του θύματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Μώλο της Αγίου Νικολάου όταν ο 16χρονος φέρεται να εξανάγκασε τον 15χρονο να γονατίσει και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε.
Οι πράξεις του 16χρονου βιντεοσκοπήθηκαν με κινητό τηλέφωνο, ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών και ο 16χρονος αναζητείται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ