Ηλεία: Βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων - Στο νοσοκομείο 16χρονος
Ο ανήλικος που επιτέθηκε στον 16χρονο συνελήφθη, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και στους γονείς του, για παραμέληση της εποπτείας του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) στη Βάρδα Ηλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ένας 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν οτι ο φερόμενος ως δράστης κατάφερε χτυπήματα με τα χέρια του στο θύμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ενώ ο έτερος ανήλικος συνελήφθη από τις αρχές.
Επίσης συνελήφθησαν οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαρώνει και στο youtube ο Γιαμάλ: Ένα εκατομμύριο ακόλουθοι σε 48 ώρες
18:11 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Οι ευχές της ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
17:42 ∙ WHAT THE FACT
Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών
17:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ
13:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ