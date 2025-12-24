Ηλεία: Βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων - Στο νοσοκομείο 16χρονος

Βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) στη Βάρδα Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ένας 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν οτι ο φερόμενος ως δράστης κατάφερε χτυπήματα με τα χέρια του στο θύμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ενώ ο έτερος ανήλικος συνελήφθη από τις αρχές.

Επίσης συνελήφθησαν οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του

