Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση

Νέο σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, περίπου στις 13:30, σε Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία 13χρονη μαθήτρια, δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, από δύο 13χρονες συμμαθήτριές της. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από εκπαιδευτικούς, ενώ άμεσα ενημερώθηκε τόσο η δασκάλα όσο και η μητέρα του παιδιού.

Μετά το πέρας των μαθημάτων, η μητέρα της ανήλικης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου κατατέθηκε μήνυση σε βάρος των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη μία 13χρονη, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για παρόμοιο περιστατικό.

Ειδικότερα, στις 17 Οκτωβρίου στην ίδια περιοχή, η ανήλικη φέρεται να είχε εξαναγκάσει συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της και να τη χαστουκίσει, ενώ το περιστατικό καταγραφόταν σε βίντεο από άλλα άτομα.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ προκαλεί έντονο προβληματισμό για την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων και τον ρόλο του σχολικού περιβάλλοντος στην πρόληψη και αντιμετώπισή της.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων, καθώς μόλις το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Δεκεμβρίου, μαθήτρια σε Γυμνάσιο της Κυψέλης μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της, με αποτέλεσμα να κριθεί προφυλακιστέα.

