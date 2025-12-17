Κυψέλη: «Είχα το μαχαίρι για προστασία - Μου έκαναν bullying» λέει η 16χρονη που προφυλακίστηκε

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συμμαθήτριας της σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

Για τους γονείς της κατηγορούμενης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρτική εξέταση για τυχόν διάπραξη παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Λίγο πριν πάρει το δρόμο για την φυλακή η 16χρονη μίλησε στο mega και δήλωσε μετανιωμένη, ενώ όπως υποστήριξε το μαχαίρι το είχε μαζί της για προστασία, καθώς όπως ισχυρίστηκε της έκαναν bullying. «Έχω μετανιώσει. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Μετανιώνω για όλη την ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί τώρα. Πολλές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Το μαχαίρι αυτό το είχα για προστασία Ήμουν στις τουαλέτες και άκουσα τις συμμαθήτριες μου που μιλούσαν άσχημα για μένα. Μου έκαναν δηλαδή bullying. Γι' αυτό και θόλωσα. Ζητώ συγγνώμη. Είναι καλά η κοπέλα; Δεν θα έβγαζα το μαχαίρι να της επιτεθώ».

Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η στάση της 16χρονης αμέσως μετά την πράξη της. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν εμφανίστηκε σοκαρισμένη ή μεταμελημένη, αλλά γελούσε ειρωνικά, ενώ παρόμοια ψυχρή συμπεριφορά επέδειξε και κατά τη σύλληψή της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έδειξε φόβο, κράτησε σκληρή στάση απέναντι στους αστυνομικούς και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «θα τα πει όλα στον Εισαγγελέα».