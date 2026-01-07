Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε τις 49.000 μονάδες

Με νέα άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε τις 49.000 μονάδες
AP Photo
Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (6/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Dow Jones και S&P 500 κατέγραψαν νέα ρεκόρ, την ώρα που οι επενδυτές προετοιμάζονται για την έκθεση για την απασχόληση που θα δημοσιοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας, αποκρυπτογραφώντας παράλληλα τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 484,90 μονάδων (+0,99%), στις 49.462,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 151,35 μονάδων (+0,65%), στις 23.547,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 42,77 μονάδων (+0,62%), στις 6.944,82 μονάδες.

