Κατερίνα Καινούργιου: Συζητώ με τον άντρα μου ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social

Tις σκέψεις και τις συζητήσεις με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αναφορικά με το παιδάκι που θα φέρει στον κόσμο και την επιθυμία της να μην το «εκθέτει» στα social media εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια του ALPHA που μπήκε στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της δήλωσε στον αέρα της εκπομπής το πρωί της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου πως δεν θέλει να βάλει την κόρη της στα social media, τουλάχιστον μέχρι κάποια ηλικία και εξέφρασε τη διαφωνία της με τη στάση αυτών των γονέων διότι φοβάται τις συνέπειες.

«Πολλές φορές φίλες μου και κουμπάρες μου βάζουν τα παιδάκια τους στα social. Εγώ έχω αρχίσει λίγο και διαφωνώ. Αν έχω την έγκριση του γονέα, θα το βάλω.

Αλλά, έχω αρχίσει και το σκέφτομαι και συζητάω με τον άντρα μου ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social, μέχρι κάποια ηλικία τουλάχιστον, γιατί φοβάμαι αυτό που μπορεί να γίνει μετά.

«Και μπλερ να βάλεις, υπάρχουν εφαρμογές με τη βοήθεια του AI που μπορεί να γδύσουν παιδάκια», πρόσθεσε η γνωστή παρουσιάστρια.

