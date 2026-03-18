Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης έστειλε αστυνομικό να με απειλήσει στη δίκη Βαλυράκη - Η απάντηση

Άλλη διάσταση έλαβε η πρωινή κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη - Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στη σοβαρή καταγγελία ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε αστυνομικό χωρίς διακριτικά στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη με σκοπό να απειλήσει την ίδια και τη χήρα του προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο OPEN. Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας με παρέμβασή του στην εκπομπή διέψευσε τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση.

«Χτες έστειλε αστυνομικό με σκούφο και χωρίς διακριτικά μέσα στη δίκη για τη δολοφονία του Βαλυράκη και να τραμπουκίσει δικό μου συνεργάτη και να απειλήσει εμμέσως πλην σαφέστατα εμένα και τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη. Είναι ενήμερος από χθες ο κύριος Χρυσοχοΐδης και από την κυρία Βαλυράκη, αλλά κρύβεται» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συμπλήρωσε:

«Έχουμε μία δολοφονία πολιτικού άνδρα που έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου Siemens, ένας εμβληματικός αγωνιστής κατά της Χούντας που αγαπά ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι δεδομένο ότι τα πρόσωπα που δολοφόνησαν τον Σήφη Βαλυράκη έχουν συνδέσεις με τη Χρυσή Αυγή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την κόντρα που είχαν το πρωί στη Βουλή, λέγοντας:

«Πίνουν και τρώνε στην υγειά των κοροΐδων αυτοί που κυβερνούν. Το είδαμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα θέλουν να κόβουν και να ράβουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους. Να την παρουσιάζουν όπως θέλουν μπαζώνοντας τον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών, μοντάροντας τα ηχητικά, αλλοιώνοντας τις αποδείξεις, υποθάλποντας τους υπαιτίους, και να μπαίνουν μέσα στη Βουλή, να τραμπουκίζουν τους εκλεγμένους εκπροσώπους και τις εκλεγμένες εκπροσώπους του ελληνικού λαού όταν είναι στην αντιπολίτευση και δεν τους αρέσει. Ακούσαμε έναν υπουργό πριν κάτι εβδομάδες να λέει σε βουλευτίνα της αντιπολίτευσης εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Και συνέχισε την επίθεση η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του υπουργού Υγείας: «Ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ότι η Βουλή είναι η δική του κουζίνα και τραπεζαρία. Έχουν φάει και έχουν πιει με χρυσά κουτάλια και χρυσά ποτήρια. Τρώνε και πίνουν και δεν έχει πάτο το βαρέλι που ταΐζονται και μπαίνουν πλέον μέσα στη Βουλή θρασύτατα τρωγοπίνοντας και έχοντας εξασφαλισμένο ότι αυτή τους η συμπεριφορά δεν θα προβάλλεται. Γιατί και δυστυχώς το κανάλι της Βουλής θέλουν να το φέρουν στα μέτρα τους. Έβαλαν και τον κόφτη θέλοντας να φιμώσουν την αντιπολίτευση. Οι ίδιοι κόβονται από τον κόφτη. Τους ενόχλησε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλησαν να την κόψουν. Τώρα μας λένε ότι θα περιορίσουν την προβολή τι κάνει ένας δημόσιος άνδρας, ένας εν ενεργεία υπουργός μέσα στη δημόσια συνεδρίαση.

Ο τύπος έφτασε στο σημείο να κατεβάζει αντιπροέδρους της Βουλής και να διακόπτει τη συνεδρίαση της Βουλής για να μην μιλήσει η μοναδική γυναίκα πολιτική αρχηγός και εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης που τον ενοχλεί. Ο ίδιος τύπος πριν έναν μήνα κόμπαζε ότι έχει αστυνομικούς στα τμήματα των Εξαρχείων και στις μονάδες ασφαλείας και αποκατάστασης της τάξης που τον ειδοποιούν παρανόμως και κατά παράβαση των καθηκόντων τους. Και για πράγματα που εμπίπτουν στο απόρρητο και για πράγματα που εμπίπτουν στη μυστικότητα της διαδικασίας, και για πράγματα που εμπίπτουν στην υποχρέωση διαφύλαξης της εχεμύθειας. Εδώ και έναν μήνα το αρχηγείο της ΕΛΑΣ υποτίθεται ότι διεξάγει έρευνα και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ κρύβεται».

Άμεσα ήρθε και η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι κατηγορίες που μου προσάπτει η Κωνσταντοπούλου είναι προιόντα της φαντασίας»

