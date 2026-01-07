Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ

Δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων της αμερικανικής επέμβασης στο Καράκας.

AP
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε χθες Τρίτη επταήμερο εθνικό πένθος προς τιμή των θυμάτων της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ, που οδήγησε στην σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο ακριβής απολογισμός της οποίας δεν είναι ακόμη σαφής.

«Ένα μήνυμα για τους νέους μάρτυρές μας, που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Πήρα την απόφαση να κηρυχθεί πένθος επτά ημερών προς τιμή και δόξα των νέων, των γυναικών, των ανδρών που έπεσαν, που προσέφεραν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε η Ροδρίγκες στην δημόσια τηλεόραση.

«Σε αυτούς, (εκφράζουμε) την ευγνωμοσύνη μας. Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτή τη δημοκρατία», επέμεινε.

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 55 άνθρωποι, 23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 της Κούβας, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων δεν είναι γνωστός. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για συνολικά 70 ως 80 νεκρούς.

Αντιπρόεδρος της χώρας από το 2018, η Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος προχθές Δευτέρα, ενώπιον του κοινοβουλίου, αφού την υποστήριξαν το ανώτατο δικαστήριο και ο στρατός.

Την Τρίτη, διαβεβαίωσε αντιδρώντας στις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τις οποίες οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη χώρα. «Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα μας, ουδείς άλλος. Κανένας ξένος δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα».

