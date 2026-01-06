Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/1)

Νέο mega τζακ ποτ στο Τζόκερ στην κλήρωση (3011) της Τρίτης (6/1).

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 10, 19, 27, 29 και Τζόκερ το 12.

Στην δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (8/1) το Τζόκερ μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.700.000 ευρώ.

