Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/1)
Νέο mega τζακ ποτ στο Τζόκερ στην κλήρωση (3011) της Τρίτης (6/1).
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 10, 19, 27, 29 και Τζόκερ το 12.
Στην δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν το ποσό των 100.000 ευρώ.
Στην κλήρωση της Πέμπτης (8/1) το Τζόκερ μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.700.000 ευρώ.
