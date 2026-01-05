Η διπλή αγωνιστική της Euroleague με «20 & Κάρφωσες*» από το Πάμε Στοίχημα

Ντέρμπι Άρσεναλ-Λίβερπουλ στην Premier League – Δοκιμασίες για τους πρωτοπόρους της Serie A

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
Στη Euroleague διεξάγεται διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Για την 20η αγωνιστική, αύριο, στις 19:45 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Φενερμπαχτσέ και στις 21:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο.

Για την 21η αγωνιστική, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ μια ημέρα αργότερα ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (21:15).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Οver /Under Eύστοχα τρίποντα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Από το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, ξεχωρίζει το ντέρμπι της Premier League, με την Άρσεναλ να φιλοξενεί την Λίβερπουλ (Πέμπτη, 22:00) για την 21η αγωνιστική. Επίσης, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Μπράιτον, των Κωστούλα και Τζίμα (Τετάρτη, 21:30).

Στην Serie A, η πρωτοπόρος Ίντερ δοκιμάζεται στην έδρα της Πάρμα (Τετάρτη, 21:45), με τη Νάπολι να υποδέχεται την Βερόνα (Τετάρτη,19:30) και τη Μίλαν να φιλοξενεί την Τζένοα (Πέμπτη, 21:45).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*. Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Η διπλή αγωνιστική της Euroleague με «20 & Κάρφωσες*» από το Πάμε Στοίχημα

