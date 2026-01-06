Aνώνυμος παίκτης κέρδισε 436.000 δολάρια παίζοντας στο στοίχημα τη σύλληψη Μαδούρο

Λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση, τζογαδόρος κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, προκαλώντας ερωτήματα για χρήση εσωτερικής πληροφόρησης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Aνώνυμος παίκτης κέρδισε 436.000 δολάρια παίζοντας στο στοίχημα τη σύλληψη Μαδούρο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ερωτήματα για πιθανή χρήση εσωτερικής πληροφόρησης εγείρει η υπόθεση στοιχήματος που αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας προβλέψεων Polymarket, ένας ανώνυμος παίκτης φέρεται να κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια, στοιχηματίζοντας λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της σύλληψης ότι ο Μαδούρο θα έχανε την εξουσία έως το τέλος Ιανουαρίου.

Η Polymarket, η οποία λειτουργεί με κρυπτονομίσματα, κατέγραψε απότομη αύξηση των στοιχημάτων υπέρ της αποχώρησης του Μαδούρο από την εξουσία, λίγο πριν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώσει ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας είχε τεθεί υπό κράτηση.

Ύποπτη χρονική σύμπτωση

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου οι πιθανότητες αποχώρησης του Μαδούρο διαμορφώνονταν μόλις στο 6,5%. Ωστόσο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκτοξεύθηκαν στο 11%, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου - λίγες ώρες πριν τη σύλληψη - σημείωσαν ραγδαία άνοδο.

Ο λογαριασμός που πραγματοποίησε το στοίχημα είχε δημιουργηθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα και είχε ανοίξει συνολικά τέσσερις θέσεις, όλες σχετικές με εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Η αρχική επένδυση ανερχόταν σε 32.537 δολάρια, ποσό που απέφερε υπερδεκαπλάσια κέρδη.

Η ταυτότητα του παίκτη παραμένει άγνωστη, καθώς ο λογαριασμός εμφανίζεται μόνο με έναν ανώνυμο κωδικό και δεν συνδέεται με προσωπικά στοιχεία.

Αντιδράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες

Η Polymarket δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, ωστόσο η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Ντένις Κέλεχερ, διευθύνων σύμβουλος της μη κομματικής οργάνωσης Better Markets, δήλωσε στο CBS ότι το συγκεκριμένο στοίχημα «φέρει όλα τα χαρακτηριστικά συναλλαγής που βασίζεται σε εσωτερικές πληροφορίες».

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός βουλευτής της Νέας Υόρκης, Ρίτσι Τόρες, κατέθεσε νομοσχέδιο που στοχεύει στην απαγόρευση στοιχηματισμού σε αγορές προβλέψεων από κυβερνητικούς υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν «ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες».

Όλο και περισσότερα στοιχήματα για διεθνή πολιτικά γεγονότα

Η νέα τάση των πολιτικών στοιχημάτων σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, με πλατφόρμες όπως η Polymarket και η Kalshi να επιτρέπουν στοιχήματα σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα.

Μόνο για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, διακινήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Αν και η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά στο χρηματιστήριο, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές προβλέψεων παραμένει πιο χαλαρό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί συμβουλευτικό ρόλο τόσο στην Kalshi όσο και στην Polymarket, γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετες συζητήσεις για τη διαφάνεια του κλάδου.

Εκπρόσωπος της Kalshi δήλωσε πάντως ότι η πλατφόρμα «απαγορεύει ρητά κάθε μορφή εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής κυβερνητικών αξιωματούχων σε σχετικές αγορές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32LIFESTYLE

Θεοφάνια: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε στη θάλασσα της Γλυφάδας για να πιάσει τον Σταυρό

16:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Σε επέμβαση στον ώμο υποβλήθηκε ο Κλαβέλ

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Ομολόγησε ο 16χρονος δράστης - «Τον χτύπησα για το κορίτσι μου»

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συγκινητική ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου: «Ας μιλήσουμε από καρδιάς για το δράμα και το τραύμα των Τεμπών»

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο εμβληματικός σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Aνώνυμος παίκτης κέρδισε 436.000 δολάρια παίζοντας στο στοίχημα τη σύλληψη Μαδούρο - Ψάχνουν «εσωτερική πληροφόρηση»

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανός streamer πέθανε σε ζωντανή μετάδοση: Τον πλήρωναν για να καταναλώνει ναρκωτικά και αλκοόλ

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος

15:19LIFESTYLE

«Μπορείς να φύγεις;»: Η ατάκα του Τσιτσιπά προς τον πατέρα του μετά τη νίκη του

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Nestlé ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος στην Ευρώπη λόγω ενδεχόμενης επιμόλυνσης με τοξίνη

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Απαισιόδοξος ο Μερτς για την Γερμανική οικονομία «Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ορισμένοι τομείς της»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι - Διάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων: Δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεπούλησε η φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο όταν συνελήφθη από τις ΗΠΑ

14:31ME TO N & ME TO Σ

Δεν υπάρχει δύσκολο για κάποιον που έχασε το παιδί του…

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαίοι κατά Τραμπ: Δανία και Γροιλανδία, και μόνο αυτές, αποφασίζουν για θέματά τους

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε κλίμα κατάνυξης ο Αγιασμός των Υδάτων στο λιμάνι της πόλης

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής συμπλοκή -παρουσία Δένδια- στη Φλώρινα για τα Θεοφάνια: «Μέχρι να πάτε πίσω δεν θα ρίξω τον σταυρό»

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Στη Φλώρινα για τα Θεοφάνια - «Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την κυριαρχία μας σε έναν κόσμο αβεβαιότητας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Ομολόγησε ο 16χρονος δράστης - «Τον χτύπησα για το κορίτσι μου»

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής συμπλοκή -παρουσία Δένδια- στη Φλώρινα για τα Θεοφάνια: «Μέχρι να πάτε πίσω δεν θα ρίξω τον σταυρό»

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Νεκρός έπειτα από ξυλοδαρμό ο 17χρονος - Συνελήφθη ανήλικος δράστης

10:09LIFESTYLE

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η τρομακτική του πρόβλεψη αρχίζει να επιβεβαιώνεται 13 χρόνια μετά

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεπούλησε η φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο όταν συνελήφθη από τις ΗΠΑ

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Aνώνυμος παίκτης κέρδισε 436.000 δολάρια παίζοντας στο στοίχημα τη σύλληψη Μαδούρο - Ψάχνουν «εσωτερική πληροφόρηση»

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Γεωργιάδη σε Βαρουφάκη για τη χρήση ecstasy: Ανεύθυνε, Καραγκιόζη, είναι θανατηφόρο

15:19LIFESTYLE

«Μπορείς να φύγεις;»: Η ατάκα του Τσιτσιπά προς τον πατέρα του μετά τη νίκη του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

14:31ME TO N & ME TO Σ

Δεν υπάρχει δύσκολο για κάποιον που έχασε το παιδί του…

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ