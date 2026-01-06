Aνώνυμος παίκτης κέρδισε 436.000 δολάρια παίζοντας στο στοίχημα τη σύλληψη Μαδούρο

Ερωτήματα για πιθανή χρήση εσωτερικής πληροφόρησης εγείρει η υπόθεση στοιχήματος που αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας προβλέψεων Polymarket, ένας ανώνυμος παίκτης φέρεται να κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια, στοιχηματίζοντας λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της σύλληψης ότι ο Μαδούρο θα έχανε την εξουσία έως το τέλος Ιανουαρίου.

Η Polymarket, η οποία λειτουργεί με κρυπτονομίσματα, κατέγραψε απότομη αύξηση των στοιχημάτων υπέρ της αποχώρησης του Μαδούρο από την εξουσία, λίγο πριν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώσει ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας είχε τεθεί υπό κράτηση.

Ύποπτη χρονική σύμπτωση

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου οι πιθανότητες αποχώρησης του Μαδούρο διαμορφώνονταν μόλις στο 6,5%. Ωστόσο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκτοξεύθηκαν στο 11%, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου - λίγες ώρες πριν τη σύλληψη - σημείωσαν ραγδαία άνοδο.

Ordinary programmer made $75k in a few hours



the guy built his own bot using AI



basically a script that tracks potential insiders



on the Maduro raid, the tool fired 5 alerts a few hours before the event, and he managed to buy at 7.5¢

$5.7k -> $80.7k



it scans Polymarket via… pic.twitter.com/BeuOfX3xXi — Archive (@ArchiveExplorer) January 4, 2026

Ο λογαριασμός που πραγματοποίησε το στοίχημα είχε δημιουργηθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα και είχε ανοίξει συνολικά τέσσερις θέσεις, όλες σχετικές με εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Η αρχική επένδυση ανερχόταν σε 32.537 δολάρια, ποσό που απέφερε υπερδεκαπλάσια κέρδη.

Η ταυτότητα του παίκτη παραμένει άγνωστη, καθώς ο λογαριασμός εμφανίζεται μόνο με έναν ανώνυμο κωδικό και δεν συνδέεται με προσωπικά στοιχεία.

Αντιδράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες

Η Polymarket δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, ωστόσο η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Ντένις Κέλεχερ, διευθύνων σύμβουλος της μη κομματικής οργάνωσης Better Markets, δήλωσε στο CBS ότι το συγκεκριμένο στοίχημα «φέρει όλα τα χαρακτηριστικά συναλλαγής που βασίζεται σε εσωτερικές πληροφορίες».

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός βουλευτής της Νέας Υόρκης, Ρίτσι Τόρες, κατέθεσε νομοσχέδιο που στοχεύει στην απαγόρευση στοιχηματισμού σε αγορές προβλέψεων από κυβερνητικούς υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν «ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες».

Όλο και περισσότερα στοιχήματα για διεθνή πολιτικά γεγονότα

Η νέα τάση των πολιτικών στοιχημάτων σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, με πλατφόρμες όπως η Polymarket και η Kalshi να επιτρέπουν στοιχήματα σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα.

Μόνο για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, διακινήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Αν και η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά στο χρηματιστήριο, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές προβλέψεων παραμένει πιο χαλαρό.

A newly registered Polymarket account spent $30K only 1 day before US captured Maduro.



This trader has now won $400K 24 hours later.



War insider or just luck?https://t.co/E1V7jYwCFR — PredictFolio (@PredictFolio) January 3, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί συμβουλευτικό ρόλο τόσο στην Kalshi όσο και στην Polymarket, γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετες συζητήσεις για τη διαφάνεια του κλάδου.

Εκπρόσωπος της Kalshi δήλωσε πάντως ότι η πλατφόρμα «απαγορεύει ρητά κάθε μορφή εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής κυβερνητικών αξιωματούχων σε σχετικές αγορές».

