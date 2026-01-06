Ξεπούλησε η φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο όταν συνελήφθη από τις ΗΠΑ

«Sold out» έγιναν οι φόρμες Nike Tech που φορούσε ο Νικολάς Μαδούροόταν συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, καθώς η φωτογραφία του υπό κράτηση, η οποία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, προκάλεσε έντονη κινητικότητα στην αγορά, τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και στις Google αναζητήσεις.

Στην εικόνα - που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιανουαρίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας από αμερικανικές δυνάμεις - ο Μαδούρο εμφανίζεται να φορά γκρι φόρμα Nike Tech, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες του διαδικτύου.

Η προβολή του συγκεκριμένου ρούχου είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά, καθώς το μοντέλο του Nike Tech fleece jacket εμφανίστηκε εντός ολίγων ωρών εξαντλημένο σε αρκετά μεγέθη στην επίσημη ιστοσελίδα της Nike στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο σχετικά με το θέμα, όπως επισημαίνει το Business Insider.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Google Trends, οι αναζητήσεις για τον όρο «Nike Tech» κατέγραψαν απότομη άνοδο αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που απέκτησε η εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε η πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων PeakMetrics στο Business Insider, οι σχετικές αναφορές στο X (πρώην Twitter) ξεπέρασαν τις 5.000 ημερησίως το διάστημα 3-5 Ιανουαρίου, έναντι περίπου 325 αναφορών την ημέρα το προηγούμενο δίμηνο.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο TikTok, όπου χρήστες ανάρτησαν σατιρικά βίντεο, ακόμη και εικόνες (AI) της εμφάνισης του Μαδούρο, ενώ αρκετοί μίλησαν χιουμοριστικά για «ακούσια διαφήμιση» της Nike. Δεν έλειψαν και τα βίντεο τύπου «steal the look», που ανέλυαν το κόστος της εμφάνισης, το οποίο ξεπερνά συνολικά τα 200 δολάρια.

Σημειώνεται ότι η φόρμα Nike Tech αποτελούσε ήδη ιδιαίτερα δημοφιλές προϊόν στο νεανικό κοινό, με ισχυρές πωλήσεις τους προηγούμενους μήνες, ωστόσο μετά τη δημοσιοποίηση της εικόνας του Νικολάς Μαδούρο η ζήτησή της εκτοξεύθηκε.

