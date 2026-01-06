Ιωάννα Τούνη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύντροφό της

H Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης περνούν ρομαντικές στιγμές στη βρετανική πρωτεύουσα

Η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη και ο επιχειρηματίας σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ταξίδεψαν στο Λονδίνο αυτές τις ημέρες απολαμβάνοντας ρομαντικές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Μάλιστα, η Τούνη αποκάλυψε πως πέρασε την Πρωτοχρονιά σε οικογενειακό κλίμα, στο σπίτι του συντρόφου της, εξηγώντας ότι καθυστέρησε να κάνει αναρτήσεις επειδή βρισκόταν σε οικογενειακό δείπνο. Με χιουμοριστική διάθεση, έστειλε τις ευχές της στους followers της, τονίζοντας πόσο όμορφα πέρασε.

Παρ’ ότι και οι δύο δημοσίευσαν φωτογραφίες από το Λονδίνο, επέλεξαν –όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν– να μην εμφανιστούν μαζί στο ίδιο καρέ. Ωστόσο, μία μικρή διαδικτυακή «στιγμή» πρόδωσε τη χημεία τους, όταν ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης σχολίασε για πρώτη φορά ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη, ανταλλάσσοντας μαζί της τρυφερά emojis κάτω από φωτογραφία της, μπροστά από τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα σπίτια της πόλης.

